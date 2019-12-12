Чиновники Владикавказа пересядут на общественный транспорт для изучения проблем этой сферы

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Чиновники администрации местного самоуправления города Владикавказ начнут ездить на общественном транспорте, чтобы лучше изучить проблемы в этой сфере. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава муниципального образования город Владикавказ Русланбек Икаев.

"На общественный транспорт постепенно начнем пересаживаться. Всем чиновникам стоит покататься на общественном транспорте, чтобы узнать о проблемах лично, а не по обращениям. Выберем определенные дни, когда будем оставлять свои автомобили дома", - сказал Икаев.

По его словам, он также обратится в республиканские и федеральные структуры с просьбой поддержать данную идею.