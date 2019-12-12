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Во Владикавказе разработают карту доступности города для маломобильных жителей

На карте будут указаны объекты, которые препятствуют спокойному передвижению по тротуару, незаконные пристройки, перекрывающие дорогу с нарушением всех градостроительных норм

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Владикавказа разработают карту доступности города с разделением на цвета проблемных участков. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава муниципального образования город Владикавказ Русланбек Икаев.

"С нового года начнем составлять карту доступности города. Сейчас ситуация в этом отношении у нас тяжелая: даже мать с ребенком в коляске мало где может спокойно проехать, не говоря уже про тех, кто в инвалидном кресле. Пандусы такие, что даже спортсмен по ним не поднимется", - сказал Икаев.

На карте будут указаны объекты, которые препятствуют спокойному передвижению по тротуару, незаконные пристройки, перекрывающие дорогу с нарушением всех градостроительных норм.

"И пускай нарушители думают, как исправлять. Нам надо привлекать к решению этих вопросов и население, потому что когда приходит администрация сносить незаконные объекты, то собираются соседи и защищают виновника, выступая против властей. А нужно, чтобы люди сами начали указывать соседу на неверные действия", - отметил градоначальник.

Также во Владикавказе будут создаваться велосипедные дорожки. "Почему во Владикавказе так много машин, иногда пробки как в крупном мегаполисе? Были бы дорожки, думаю, многие с удовольствием пересели бы на велосипеды, дети могли бы самостоятельно добираться до школы. А сегодня нашему велосипедисту надо или двигаться по проезжей части, или положить велосипед в багажник и выехать в спокойное место, чтобы покататься", - отметил Икаев.

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