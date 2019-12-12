Во Владикавказе до 2024 года отремонтируют все центральные дороги

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Все центральные дороги Владикавказа отремонтируют до 2024 года по нацпроекту. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава города Русланбек Икаев.

"По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года планируем все центральные улицы города привести в порядок. Кроме того, у нас есть планы по приведению дорог и тротуаров в соответствие с нуждами людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал Икаев.

В 2020 году на ремонт дорог во Владикавказе будет направлено более 500 млн рублей. Также в новом году будет разрешена проблема ливневой канализации, засоры которой становятся причиной затопления улиц Владикавказа во время дождей. Будут прочищаться коллекторы, для этого приобретут соответствующую технику.

"Проблема зрела давно, город расширялся, застраивался, но никто магистральные "ливневки" не прокладывал и не прочищал имеющиеся - сейчас они забиты мусором. У меня этот вопрос на контроле, постараемся, чтобы уже в 2020 году разрешить его", - пояснил он.