Во Владикавказе меценаты помогут отреставрировать исторические здания

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Меценаты во Владикавказе помогут в реставрации зданий исторической части города. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава города Русланбек Икаев.

"К сожалению, 2020 год будет сложным по доходной части бюджета, мы должны искать дополнительные источники доходов. Много планов будет реализовываться при поддержке меценатов. Уже есть желающие принять участие в реставрации исторической части Владикавказа. Будем преображать фасады зданий, в том числе XIX века постройки, "сталинок" XX века", - сказал Икаев.

Здания будут приводиться в первозданный вид, сейчас же на них установлены белые пластиковые стеклопакеты, кондиционеры. По словам Икаева, реставрация зданий в исторической части города положительно скажется и на развитии туризма. Туристы смогут прочувствовать неповторимую атмосферу Владикавказа.

Для этой цели также власти города будут развивать пешие туры. "У нас прекрасная филармония, театр оперы и балета - филиалы Мариинского театра, исторические музеи, места боевой славы. По каждому направлению будем разрабатывать отдельные туры и наносить на карту", - пояснил градоначальник.

"Нам есть чем гордиться, ведь мы во многом были первыми - у нас одна из старейших трамвайных систем в России, первые на Кавказе театры, старейший институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева и многое другое. Задача городских властей сегодня состоит в том, чтобы сохранить это все и развивать", - заключил он.