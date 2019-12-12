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Автобусы и "скорые" поступили в КБР по программе поддержки отечественного автопрома

В 2019 году регион получил 13 автомобилей скорой медицинской помощи

НАЛЬЧИК, 12 декабря. /ТАСС/. Десятки единиц автобусов, мини-автобусов и автомобилей скорой помощи поступили в школы и больницы Кабардино-Балкарии (КБР) по программе поддержки отечественного автопрома в 2019 году. Из Нальчика их отправили в города и районы региона, передает корреспондент ТАСС с церемонии передачи.

"Сегодня мы получаем 40 школьных автобусов разной вместимости, направим их в сельские населенные пункты взамен старых, а часть уже используем для создания новых маршрутов для подвоза детей. Транспорт получили по программе поддержки отечественного автопрома", - сказал журналистам и. о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Ауес Кумыков.

Он добавил, что республика продолжит участие в программе. "У нас на сегодняшний день нет проблем с подвозом детей в школы, более 8 тыс. детей подвозим. По завершении программы по школам, начнем подвоз детей в детские садики, но это вначале будет для сельских территорий", - добавил Кумыков. С 2016 по 2018 год республика получила 76 единиц школьного автотранспорта.

По информации министерства здравоохранения КБР, в регион в 2019 году поступили 13 автомобилей скорой медицинской помощи. "Первая партия автомобилей в количестве восьми единиц в республику поступила в сентябре 2019 года: два реанимобиля и шесть автомобилей скорой помощи класса В на базе автомобилей "Газель Next". Сейчас поступила вторая партия автомобилей, состоящая из пяти автомобилей скорой помощи класса В на базе автомобилей Ford, которые передаются в Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Всего в рамках программы поддержки отечественной автомобильной промышленности, реализуемой правительством РФ, с 2016 года КБР получила 78 автомобилей скорой медицинской помощи.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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