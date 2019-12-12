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Депутаты Курганской области приняли бюджет на 2020 год

По сравнению с 2019 годом объем доходов увеличился почти на 10,9%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Дума Курганской области приняла бюджет на 2020 год в окончательном чтении, сообщается в четверг на официальном сайте регионального парламента.

"Депутаты в окончательном чтении приняли закон об областном бюджете на 2020 год и два последующих года. Доходы областного бюджета составляют 46,9 млрд рублей, расходы - 50,1 млрд рублей (увеличились на 4,8 млрд рублей по сравнению с 45,2 млрд рублей в 2019 году), дефицит бюджета предусмотрен в размере 3,1 млрд рублей (увеличился на 0,14 млрд рублей, в 2019 году был 2,96 млрд)", - говорится в сообщении.

На выполнение национальных проектов предусмотрено 8,5 млрд рублей. В пресс-службе губернатора уточнили, что 6,2 млрд рублей из них - из федерального бюджета, 2,3 млрд рублей - из областного.

На плановый период 2021 года доходы и расходы областного бюджета предусмотрены в размере 42,8 млрд рублей и 44,8 млрд рублей соответственно. В 2022 году эти показатели планируются такими же, уточнили в пресс-службе главы региона.

Теги
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