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Бюджет Тульской области на 2020 год будет дефицитным

Около 70% бюджета направят на выполнение социальных обязательств

ТУЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной думы в четверг на очередном заседании приняли в окончательном чтении закон о бюджете на 2020 год и плановый двухлетний период, сообщила в понедельник пресс-служба облдумы.

"Принят базовый финансовый закон области - о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. С учетом поправок, внесенных губернатором Алексеем Дюминым, доходы в 2020 году составят 84,8 млрд рублей, расходы - 90,45 млрд рублей, дефицит - 5,6 млрд рублей", - говорится на сайте областной думы.

В пресс-службе отметили, что при рассмотрении бюджета в первом чтении объем доходов составлял 81,2 млрд рублей, расходов - 87,1 млрд рублей, нехватка средств оценивалась в 5,9 млрд рублей. Ее удалось сократить за счет распределения трансфертов из федерального бюджета и прогноза роста собственных доходов в 2020 году на 5,7%.

Около 70% бюджета направят на выполнение социальных обязательств региона. "Запланирована реализация 33 государственных программ. Наибольший объем финансирования заложен на программы развития образования - 23,9 млрд рублей и здравоохранения - 17,7 млрд рублей. 6,6 млрд рублей - объем финансирования программы улучшения демографической ситуации и поддержки семей с детьми. Почти 2 млрд рублей запланировано на программу развития сельхозпроизводства", - добавили в пресс-службе.

В плановый период 2021 года доходы составят 88,6 млрд рублей, расходы - 92,8 млрд рублей, дефицит - 4,1 млрд рублей. В 2022 году доходы ожидаются на уровне 92,7 млрд рублей, расходы - 95,6 млрд рублей, при этом нехватка средств снизится до 2,8 млрд рублей.

Бюджет Тульской области на 2019 год в соответствии с последними корректировками, которые были приняты в ноябре, сверстан со следующими параметрами: доходы - 82,2 млрд рублей, расходы - 85,3 млрд рублей.

Теги
РоссияТульская область
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