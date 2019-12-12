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Минкавказ: заключение по проекту курорта "Мамисон" будет готово в начале 2020 года

Предполагается, что в 2020 году на строительство курорта из бюджета РФ будет выделен 1 млрд рублей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Проектная документация на строительство всесезонного курорта "Мамисон" в Северной Осетии разработана, заключение Главгосэкспертизы по ней ожидается в начале 2020 года, сообщил в четверг министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на пресс-конференции в ТАСС.

"На 2019 год предусмотрено 100 млн рублей на разработку проектно-сметной документации горной инфраструктуры. По информации сегодняшнего дня эта документация готова, в настоящее время завершается ее загрузка в электронном варианте в Главгосэкспертизу. Думаем, что в конце января-начале февраля мы увидим результаты Главгосэкспертизы. У нас по плану готовность этой документации должна быть 15 февраля", - сказал Чеботарев.

По его словам, в 2020 году на строительство курорта планируется выделить из бюджета РФ 1 млрд рублей. "Эти средства отдельной строкой проходят по федеральному бюджету, со следующего года начнется строительство", - добавил министр.

В начале декабря зампредседателя правительства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев сообщал, что объем инвестиций в строительство курорта составит 15,6 млрд рублей, из которых около 6,4 млрд рублей - бюджетные вложения в создание инфраструктуры, еще порядка 9,2 млрд рублей вложат частные инвесторы.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

Теги
РоссияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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