В Северной Осетии создан центр компетенций по вопросам городской среды

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 декабря. /ТАСС/. Центр компетенций по вопросам городской среды создан во Владикавказе по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ, топлива и энергитики Северной Осетии.

"В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в регионах создаются региональные центры компетенций, которые должны включиться в работу по созданию проектов федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". В Северной Осетии центр компетенций создан на базе Республиканского государственного предприятия "Севосетинкоммунпроект", - говорится в сообщении.

Центр будет выполнять функции синхронизации реализации региональных проектов благоустройства. Специалисты помогут в разработке дизайн-проектов обновления дворовых и общественных территорий, окажут содействие в проведении информационных и образовательных мероприятий, подготовят методические рекомендации для участников процесса благоустройства. Центр должен стать точкой консолидации экспертов, общественников, молодежи, некоммерческих организаций и представителей органов власти, поясняет пресс-служба.

"Большой блок задач связан с проектным сопровождением. Мы будем оказывать поддержку в разработке эскизов, дизайн-проектов, технических заданий, оформлении заявок на участие в программе. Наша общая задача - объединить инициативу граждан и знания профессионального сообщества", - цитирует пресс-служба директора центра "Севосетинкоммунпроект" Ларису Бондаренко.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий в РФ из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.