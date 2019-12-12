Турпоток на курорты Северного Кавказа за 10 месяцев вырос более чем на 20%

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Туристический поток на горнолыжных туристических кластерах регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году увеличился более чем на 20%. Об этом в четверг сказал министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на пресс-конференции в ТАСС.

"В среднем турпоток на курорты туристического кластера увеличился [за 10 месяцев текущего года] более чем на 20%. Например, за 2018 год турпоток на курорты туркластера составил 683 тыс. посещений. В 2019 году мы ожидаем порядка 900 тыс. посещений. Мы видим рост интереса к этому виду отдыха в РФ", - сказал он.

Министр подчеркнул, что на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии планируется создание комплексных систем безопасности и строительство пассажирской подвесной канатной дороги гондольного типа. На курорте "Ведучи" - строительство пассажирской подвесной канатной дороги. "На эту подпрограмму в совокупности выделено 5 млрд 300 млн рублей", - пояснил он.

В 2019 году, по словам Чеботарева, на "Архызе" создана новая зона катания на северном склоне, на котором можно кататься фактически до мая месяца. "Построены три канатные дороги общей протяженностью 11 км. Таким образом, у нас фактически курорт "Архыз" становится курортом европейского уровня. Мы еще в следующем году немного удлиним зоны катания на южном склоне", - сказал он.

На курорте "Ведучи" завершено проектирование и начата работа по созданию объектов основного этапа - это развитие северного склона курорта, а также создана безопорная канатная дорога. "На курортах "Архыз" и "Ведучи" увеличено количество услуг и качество, которые предоставляются туристам в летний период. Это полеты на парапланах, прокат спортивного инвентаря, это и квадрациклы, сигвеи и велосипеды", - добавил Чеботарев.