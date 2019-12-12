Карелия обратилась в Минсельхоз для корректировки правил рыболовства на Белом море

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Карелии в четверг проголосовали за обращение к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением уточнить зону для любительской ловли рыбы сетью в арктических районах Карелии на берегу Белого моря. Об этом ТАСС сообщила автор инициативы депутат карельского парламента Ирина Кузичева.

"Мы добились того, что жителям прибрежных населенных пунктов разрешили ставить одну сетку на гражданина. Но теперь, когда началось правоприменение, возник вопрос, что считать прибрежной зоной. Мы четко говорим - [это должны быть] Лоухский, Кемский и Беломорский муниципальные районы", - сказала собеседница агентства.

Как пояснила Кузичева, в законную силу вступили правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, где разрешена ловля рыбы сетями тем жителям Карелии, которые зарегистрированы в прибрежных населенных пунктах республики, как сельских, так и городских. Такая возможность стала значимой мерой поддержки для приморского населения. Однако на практике выяснилось, что в законодательстве не конкретизировано понятие "прибрежный населенный пункт", в связи с чем местные жители, которые живут, например, в 10 км от берега, стали получать замечания от надзорных органов.

Карельский депутат предложила заменить формулировку "сельских и городских прибрежных населенных пунктах Республики Карелия" на перечисление конкретных районов республики, расположенных на берегу Белого моря - Кемский, Лоухский и Беломорский районы. "Мы все находимся на берегу моря, все реки, ручьи впадают в Белое море, находится ли населенный пункт в 10 км от берега или стоит прямо на нем. Это будет справедливо", - отметила автор инициативы.

В силу того, что список всех населенных пунктов в трех муниципальных районах достаточно большой, депутат предложила отказаться от идеи перечислять в документе все села и деревни, которые расположены в арктической зоне Карелии. По мнению Кузичевой, предложенные поправки не повлияют на объемы выловленной рыбы. "Кто никогда не рыбачил на Белом море, он и так не будет этого делать. А для того, кто рыбачил, хоть иногда, для него это будет благом", - сказала депутат.

В арктической зоне России Карелия представлена тремя приморскими территориями - Беломорским, Кемским и Лоухским районами. В 2019 году на V международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости включить в зону российской Арктики также Калевальский, Сегежский районы и город Костомукшу.