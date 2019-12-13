В Забайкалье завершили подключение жителей к цифровому ТВ по основному списку

ЧИТА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкальского края завершили работу по подключению к цифровому телевидению жителей отдаленных и труднодоступных сел, которые были включены в первоначальный список, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

Забайкалье перешло на цифровой сигнал 14 октября. При этом, по данным главы минЖКХ края Евгении Батуевой, 307 населенных пунктов из-за удаленности и низкой транспортной доступности находятся вне зоны устойчивого приема сигнала. В августе правительство РФ выделило 76 млн рублей для обеспечения жителей этих сел цифровым телевещанием.

"Завершено обеспечение граждан, которые были в первоначальных списках, спутниковыми комплектами для приема цифрового сигнала. Сейчас монтажные бригады работают с теми жителями, кого местные администрации внесли в списки дополнительно, после уточнения данных. Больше половины этой работы выполнено", - сказали в пресс-службе. Всего в регионе установлено около 7 тыс. комплектов спутникового оборудования.

Жители отдаленных и труднодоступных сел Забайкалья, где нет устойчивого сигнала, также могут получить компенсации за покупку цифровых приставок и за переход с платного пакета программ с абонентской платой на бесплатный просмотр 20 каналов спутникового телевидения. "На компенсацию затрат по установке комплексов спутникового оборудования жителям отдаленных сел направлено почти 47,5 млн рублей, на выплаты за самостоятельно приобретенное оборудование льготным категориям граждан выделено 13,8 млн рублей, а на компенсацию за переход - 15 млн рублей", - уточнили в профильном министерстве. Компенсации могут получить инвалиды, ветераны труда РФ, ветераны труда Забайкальского края, многодетные семьи, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей, семьи с ребенком-инвалидом и члены семей погибших участников Великой Отечественной войны.

"Единовременная выплата в срок с 1 января по 15 декабря составляет не более 1 тыс. рублей на оборудование для цифрового телевидения. Заявку на выплату компенсации необходимо подать до 20 декабря в отдел социальной защиты населения по месту жительства или участковому специалисту по социальной работе. Компенсация полагается и жителям сел вне зоны охвата эфирного цифрового вещания. В этом случае единовременная выплата составляет примерно 2,5 тыс. рублей за подключение к услугам оператора спутникового телевещания", - добавили в краевом министерстве социальной защиты.

Переход на цифровое вещание произошел в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, прошел в несколько этапов: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.