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В Ростовской области в 2020 году закупят 10 передвижных библиотек

На эти цели выделят около 22 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Десять передвижных библиотек закупят для муниципалитетов Ростовской области в 2020 году, на эти цели предусмотрено около 22 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Библиобусы доказали свою востребованность. В 2020 году область приобретет еще десять таких комплексов, на это направим около 22 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Передвижные библиотеки позволяют жителям отдаленных районов региона пользоваться информационными, сервисными и образовательными услугами, знакомиться с книжными новинками и даже получать консультации по работе на портале госуслуг.

"Возможностями библиобуса в текущем году воспользовались более 700 человек. Каждый комплекс оборудован проектором и экраном, что позволяет проводить мастер-классы, викторины, литературные часы, показывать видеопрезентации, мультфильмы", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время по территории Ростовской области курсируют 29 таких автобусов, первые передвижные библиотеки были куплены за счет областного бюджета в 2012 году.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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