Власти Калининградской области планируют объявить 31 декабря выходным днем для бюджетников

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен объявить 31 декабря выходным днем для бюджетников. Об этом он сообщил в пятницу журналистам, отметив, что соответствующий документ уже готов.

"Скоро подпишем. Поручение такое есть, да. Я против того, чтобы делать его [31 декабря] просто выходным, тем более, что не в моей власти делать его выходным для всех, но для бюджетной сферы мы перенесем рабочий день на ближайшую субботу. Это, я надеюсь, будет удобно и горожанам, жителям региона, которые смогут дополнительно в свой выходной воспользоваться какими-то государственными услугами, услугами бюджетной сферы", - сказал губернатор.

Алиханов добавил, что сам не планирует отдыхать 31 декабря и будет в этот день работать.

Ранее аналогичную инициативу поддержали власти других регионов РФ, в их числе Свердловская, Кировская, Томская, Псковская, Орловская, Курганская, Владимирская области, Карачаево-Черкесия и Крым.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.