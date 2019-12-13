Кукольные театры из России и Эстонии выступят на фестивале в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль театров кукол "Праздник гор", на котором выступят девять театров из России и Эстонии, стартовал в Пятигорске Ставропольского края. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городской администрации.

"Театральные коллективы из Ставропольского края, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Московской области и Эстонии дадут в Пятигорске 14 ярких и красочных спектаклей. Все они пройдут на базе кукольного театра "Золотой ключик" Детской художественной школы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фестиваль продлится три дня. Эстонский кукольный театр "Фонарик" покажет финскую версию "Сказки о рыбаке и рыбке". Артисты из Таллина - семейный дуэт Светланы и Роберта Вааб представят на фестивале интерактивный спектакль "Подарок Морского царя".

Международный фестиваль театров кукол проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, администрации Пятигорска, Федерального центра реализации проектов по развитию и становлению личности. В числе экспертов фестиваля - художественный руководитель "Лазаревского камерного театра" и детской студии "Игра", лауреат Акции комитета по культуре при президенте РФ по поддержке театральных инициатив Лариса Торженсмех, директор Алтайского государственного театра кукол "Сказка" Надежда Васильева, главный режиссер Тюменского театра кукол, заслуженный артист РФ Сергей Грязнов.