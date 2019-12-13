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Глава Кабардино-Балкарии Коков сделал выходным днем 31 декабря

Глава КБР перенес выходной день с субботы, 28 декабря 2019 года, на вторник, 31 декабря 2019 года

НАЛЬЧИК, 13 декабря. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков сделал своим указом 31 декабря выходным днем в республике. Соответствующий документ опубликован в пятницу на его сайте.

"Перенести выходной день с субботы, 28 декабря 2019 года, на вторник, 31 декабря 2019 года, для лиц, замещающих государственные должности КБР, государственных гражданских служащих КБР, иных работников государственных органов КБР, работников организаций, находящихся в ведении государственных органов КБР", - говорится в тексте указа.

Этим же документом органам местного самоуправления рекомендовано перенести выходной для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления, работников организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Указано, что такое решение принято "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней".

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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