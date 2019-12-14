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Школу гостеприимства для коренных народов севера откроют на Ямале в 2020 году

Как сообщил директор департамента молодежной политики и туризма правительства региона Наиль Хайруллин, ежегодно турпоток в ЯНАО увеличивается на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Школа гостеприимства для коренных малочисленных народов севера (КМНС) Ямало-Ненецкого автономного округа впервые пройдет весной 2020 года. Об этом ТАСС сообщил директор департамента молодежной политики и туризма правительства ЯНАО Наиль Хайруллин.

Традиционно оленеводы, проживающие на Ямале, принимают туристов из разных регионов России и уголков мира. Гостям предлагают попробовать ямальскую пищу, посетить чум, в котором проживают семьи оленеводов и нарядиться в одеяние народов севера.

"Эту программу впервые реализовывют на Ямале. В связи с увеличением спроса туристов и повышения интереса к этнографическому туризму мы понимаем, что нужно более плотно работать с нашей принимающей стороной - оленеводами. Они должны быть более ориентированными на сервис, сохраняя при этом аутентичность. Они должны знать все пункты, как работать с туристом, начиная от его прибытия и заканчивая отъездом", - сказал Хайруллин.

По его словам, представителей КМСН, принимающих туристов, планируют обучить стандартизированному сервису при встрече гостей. "Необходимо стандартизировать меню, чтобы турист, приезжая к оленеводу, знал, что он обязательно попробует, к примеру, шулюм из оленины, свежую морошку и другие традиционные ямальские блюда. Кроме того, мы говорим о том, что оленье стадо должно находиться в непосредственной близостью к стойбищу и чумам. Сейчас часто бывает так, что оленей отпускают пастись, и когда турист приезжает к оленеводу, он не успевает увидеть оленей и расстраивается, этих негативных эмоций быть не должно, поэтому мы планируем с нашими оленеводами поработать", - добавил директор департамента. Школу гостеприимства для КМНС планируется провести весной 2020 года, накануне традиционного праздника северных народов - Дня оленевода.

С начала 2019 года Ямал посетили порядка 172 тыс. туристов. По словам Наиля Хайруллина, ежегодно турпоток в ЯНАО увеличивается на 10%. Возросший интерес к северному региону он связывает с повышением узнаваемости территории и проведением различных деловых и культурных мероприятий на Ямале.

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев. В арктической части зима морозная, с метелями, туманами, но даже в южной части лето не продолжается более 100 дней (в арктической и субарктической зонах не более 68 дней).

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РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
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