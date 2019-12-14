Первый в ДФО горнолыжный фестиваль начался на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Зарядка на горе Большевик с профессиональными фитнес-инструкторами в субботу утром открыла первый дальневосточный горнолыжный фестиваль "Вьюжный" на Сахалине. На территории спортивно-туристического комплекса (СТК) "Горный воздух" собрались местные жители, туристы, профессиональные спортсмены и любители, сообщил ТАСС представитель Сахалинского туристско-информационного центра (ТИЦ).

"Фестиваль стартовал. Предусмотрено большое количество мероприятий. Только что для участников провели зарядку от фитнес-клуба World class <...> Благодаря ей утро началось не только бодро и весело, но и тепло. В зарядке принимали участие не только взрослые, но и дети", - сообщил собеседник агентства и добавил, что на открытие фестиваля пришло большое количество людей.

Горнолыжный праздник продлится до 22 декабря. Развлекательная программа рассчитана на пять дней: суббота и воскресенье и следующие пятница и выходные. По информации региональных властей, это яркое и зрелищное спортивное событие имеет большое значение для региона и развития туризма в нем, так как СТК "Горный воздух" является одной из визитных карточек Сахалинской области, которая рассчитывает получить звание российской столицы горнолыжного курорта.

В правительстве региона переживали, что старт фестиваля придется перенести из-за погоды. 12 декабря на регион обрушился снежный циклон с метелью и штормовым ветром. Однако в субботу участников фестиваля ожидала солнечная и безветренная погода. По информации синоптиков, такие погодные условия сохранятся на островах до конца фестиваля.

В ТИЦ рассказали, что гостей ждут развлекательная программа, конкурсы, розыгрыши и призы от партнеров, мастер-классы от профессиональных инструкторов, а также специальная детская программа "Вьюжный-kids", предусматривающая активные игры и эстафеты от аниматоров. Один из дней сделают музыкальным и проведут под слоганом "Твоя яркая зима". В этот день на "Горном воздухе" выступят сахалинские танцевальные и вокальные группы.

Одним из самых ожидаемых и красочных событий фестиваля станет открытие сноупарка. Гости увидят показательные выступления полупрофессиональных спортсменов, мужские соревнования по джиббингу на склонах "Горного воздуха". Еще одним важным событием "Вьюжного" станет открытие гастрономического фестиваля "Вкус на высоте. Зима". Организаторы устроят большой пикник для всех желающих прямо на горе. Для этого будет оборудована специальная зона отдыха. Завершит фестивальную неделю торжественная церемония открытия нового горнолыжного сезона.

СТК "Горный воздух"

Курорт "Горный воздух" в 2016 году стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В следующем году из бюджета региона планируется выделить на совершенствование ТОР на месте "Горного воздуха" и инфраструктуры комплекса 1,5 млрд рублей.

Модернизация горнолыжного курорта на Сахалине позволит ему принимать турниры международного уровня. Так, в феврале 2020 года в регионе пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых, на который из бюджета области будет выделено почти 50 млн рублей. Принято решение о проведении в Сахалинской области вторых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2021 году. Также рассматривается возможность проведения на территории области первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 2024 году.

9 декабря исполком WADA решил лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Исполком также лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. Как сообщил в субботу ТАСС министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков, риски отмены запланированных на территории региона спортивных мероприятий минимальны. Местные власти уверены, что решение WADA не повлияет на проведение этапа Кубка и первенств.