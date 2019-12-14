{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Педагогов в Нижнем Новгороде будут обучать с помощью технологий виртуальной реальности

Для этого на базе Нижегородского государственного лингвистического университета оборудованы 11 специальных аудиторий

ТАСС, 14 декабря. Центр повышения квалификации "Учитель будущего" открылся в субботу на базе Нижегородского государственного лингвистического университета, преподавателей здесь будут обучать с помощью цифровых технологий, в том числе с использованием виртуальной реальности, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В рамках реализации национального проекта "Образование" состоялось открытие специализированного центра по направлению "Лингвистика". Для обучения учителей по последнему слову техники оборудованы 11 специальных аудиторий. Закуплены в том числе система видеоконференцсвязи, серверное оборудование, четыре шлема виртуальной реальности. А также мебель-трансформер, которая позволяет превратить аудиторию из цифрового кабинета в зону отдыха", - сообщили в пресс-службе.

По данным университета, центр планирует в течение года обучить не менее 200 школьных преподавателей Нижегородской области по программам "Методика преподавания второго иностранного языка", "Раннее обучение иностранным языкам", "Успешная подготовка к итоговой аттестации школьников (ЕГЭ/ОГЭ)" и другим.

Повышать профессиональные компетенции школьных педагогов здесь будут в том числе в плотном взаимодействии с зарубежными вузами. "Нижегородским педагогам будет предложено пройти бесплатное обучение по нескольким программам. Особенность образовательных процессов состоит в специфических методиках диагностики, по итогам которой каждый получает индивидуальную программу-рекомендации по усовершенствованию своих профессиональных навыков и знаний", - отметили в пресс-службе.

В центре также планируется провести первый международный практический семинар для учителей французского языка с участием педагогов из Сорбонны.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на 2019-2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
На Кубани будут ежегодно строить по 10 спорткомплексов шаговой доступности
Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков отметил необходимость создавать условия и мотивацию для занятий физкультурой и спортом у детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС