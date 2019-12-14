Педагогов в Нижнем Новгороде будут обучать с помощью технологий виртуальной реальности

ТАСС, 14 декабря. Центр повышения квалификации "Учитель будущего" открылся в субботу на базе Нижегородского государственного лингвистического университета, преподавателей здесь будут обучать с помощью цифровых технологий, в том числе с использованием виртуальной реальности, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В рамках реализации национального проекта "Образование" состоялось открытие специализированного центра по направлению "Лингвистика". Для обучения учителей по последнему слову техники оборудованы 11 специальных аудиторий. Закуплены в том числе система видеоконференцсвязи, серверное оборудование, четыре шлема виртуальной реальности. А также мебель-трансформер, которая позволяет превратить аудиторию из цифрового кабинета в зону отдыха", - сообщили в пресс-службе.

По данным университета, центр планирует в течение года обучить не менее 200 школьных преподавателей Нижегородской области по программам "Методика преподавания второго иностранного языка", "Раннее обучение иностранным языкам", "Успешная подготовка к итоговой аттестации школьников (ЕГЭ/ОГЭ)" и другим.

Повышать профессиональные компетенции школьных педагогов здесь будут в том числе в плотном взаимодействии с зарубежными вузами. "Нижегородским педагогам будет предложено пройти бесплатное обучение по нескольким программам. Особенность образовательных процессов состоит в специфических методиках диагностики, по итогам которой каждый получает индивидуальную программу-рекомендации по усовершенствованию своих профессиональных навыков и знаний", - отметили в пресс-службе.

В центре также планируется провести первый международный практический семинар для учителей французского языка с участием педагогов из Сорбонны.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, рассчитан на 2019-2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.