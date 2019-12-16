Глава Якутии объявил 2020 год Годом патриотизма

ЯКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев объявил Годом патриотизма предстоящий 2020 год. Об этом он сообщил в понедельник, выступая с посланием к Государственному Собранию (Ил Тумэн) республики.

"В год 75-летия Победы особенно важно взять лучшее из героической истории нашей родины. Патриотизм солдат, подаривших победу всей планете, должен стать нам опорой, учить нас, не боясь трудностей, строить будущее нашей России. Я объявляю 2020 год в Республике Саха Годом патриотизма. Этот год должен укрепить преемственность исторических традиций, создать крепкую основу для воспитания молодого поколения уважению к родине. Самая важная задача - чтобы наши дети и молодежь были уверены в востребованности и успешном будущем в своей стране", - сказал Николаев.

Как отметил Николаев, одним из ключевых направлений Года патриотизма станет проект "Мы - будущее России!". "Истинный патриотизм - это ответственность за свою семью, за свой коллектив, за успех и благополучие своих малой и большой родины", - отметил Николаев.

2019 год в Якутии был объявлен Годом консолидации.

Указ Главы Якутии "О проекте "Мы - будущее России!"" был опубликован 20 ноября 2019 года, где приоритетной целью государственной политики Якутии стало воспитание гражданина Российской Федерации - гармонично развитой и социально ответственной личности, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны. Согласно этому проекту, во всех школах региона ввели ежедневное исполнение государственного гимна РФ.