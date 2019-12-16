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Консорциум ученых в Якутии будет создавать технологии прокладки дорог в вечной мерзлоте

В регионе лишь 16% населения имеют возможность перемещаться по дорогам с круглогодичным сообщением

ТАСС, 16 декабря. Якутские ученые и производственные компании создали консорциум для испытания и выработки новых технологий строительства дорог в зоне вечной мерзлоты. Якутия станет полигоном для введения новых регламентов, которые не обновлялись с начала 2000 годов, сообщил ТАСС директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Михаил Железняк.

В Якутии лишь 16% населения имеют возможность перемещаться по дорогам с круглогодичным сообщением, а из всей протяженности автомобильных дорог региона (38 тыс. км) лишь треть имеют твердое покрытие. Остальное - это грунтовые дороги и автозимники. Большая часть населения вынуждена использовать воздушный транспорт или дожидаться зимы, чтобы поехать по открытым ледовым переправам. Дороги на севере страны строятся по тем же регламентам, что и в центральной части, из-за чего приходят в негодность уже через 3-5 лет.

"Мы предлагаем провести анализ состояния дорог с изучением их изменений и деформации. Это позволит охарактеризовать те особенности, которые протекают с многолетнемерзлыми породами на нашей территории. Далее эти данные позволят нам адаптировать решения по проектированию дороги и проведении инженерно-геологических изысканий в Якутии. Для этого мы намерены построить международный научно-испытательный полигон", - сказал Железняк.

В консорциум, помимо ученых Института мерзлотоведения, вошли ученые из Института нефти и газа СО РАН, Института космофизических исследований и аэрономии ФИЦ ЯНЦ СО РАН и Северо-Восточного федерального университета. Они изучат состояние дорог и причины деформации дорожного полотна. Эксперты надеются, что их работа позволит создать технологию строительства дорог в условиях вечной мерзлоты и найти решения, которые продлят срок службы дорог до 20-40 лет.

В Минтрансе Якутии ТАСС сообщили, что на основе проведенных исследований будет формироваться новая методика по устройству региональных дорог. Исследования займут 4-5 лет с широким спектром необходимых показателей и результатов.

По словам Железняка, Якутия, где годовые максимумы температур колеблются от плюс 45 до минус 50, расположена на льдистых грунтах, которые под воздействием различных факторов - даже строительство самой дороги дает воздействие - изменяют инженерно-геологические условия участка. "В итоге появляются различные виды вод, в том числе надмерзлотные воды, которые оказывают очень сильное влияние на полотно дороги и ее деформацию", - отметил ученый.

Испытания на участках

Испытания будут проводить на двух участках региональных трасс общей протяженностью около 120 км. "Участки были выбраны с учетом того, что там наблюдается высокий уровень пучинообразования и деформации земляного полотна", - сообщили в Минтрансе Якутии.

В частности, в 2021 году планируется заасфальтировать 100-километровый участок на одной из самых сложных дорог Якутии - "Амге" - от села Майя до села Амга: здесь залегают подземные льды и интенсивно развиты термокарстовые процессы.

"На дорожное покрытие действуют техногенные или климатические факторы, вследствие чего начинается деградация мерзлых пород или, наоборот, агградация (новообразование, рост мерзлых толщ - прим. ТАСС) и пучение. На этом участке близко залегают подземные льды и интенсивно развиты термокарстовые процессы. После укладки асфальта там сразу же пойдут трещины. Для того, чтобы избежать этих моментов, был и предложен этот участок. Я считаю, что это один из самых сложных участков на территории Якутии", - отметил Железняк.

Перед учеными стоят две задачи: надо следить за состоянием многолетнемерзлых пород и устойчивостью асфальтобетонного покрытия. Полученные данные помогут пересмотреть нормативные документы по строительству дорог в Якутии и прогнозировать дальнейшие изменения в многолетнемерзлых грунтах, на основании которых можно будет останавливать только образующиеся процессы деформации.

Финансирование работ и всех испытаний консорциума оценивается примерно от 8 до 12 млн рублей на два года. "Сама Якутия располагает к созданию подобного полигона. Якутия обладает очень выгодными природными условиями. На территории республики есть арктическая и субарктическая зоны, зоны тайги, горной области", - пояснил ученый.

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РоссияЯкутия
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