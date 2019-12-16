На Чукотке рассчитывают увеличить турпоток до 50 тыс. человек к 2025 году

АНАДЫРЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Чукотки намерены увеличить туристический поток вдвое к 2025 году, до 50 тыс. человек. Это предусмотрено Стратегией развития туризма Чукотского АО, принятой правительством региона, сообщил в понедельник ТАСС заместитель директора Фонда развития туризма Чукотки Сергей Качанов.

Правительство Чукотского автономного округа первое из регионов страны приняло Стратегию развития туризма до 2025 года в соответствии с федеральной отраслевой стратегией, утвержденной правительство РФ. Соответствующее постановление подписал губернатор ЧАО Роман Копин.

"Согласно принятой правительство Чукотки Стратегией развития туризма, к 2025 году турпоток в наш регион должен увеличиться в два раза и составить 50 тыс. человек в год, экспорт туруслуг вырасти с $0,3 млн в 2018 году до $1,1 млн к 2025 году", - сказал собеседник агентства.

Качанов уточнил, что в стратегии выделено пять приоритетных туристических направлений - это Анадырь и его окрестности, поселок Эгвекинот, Восточная Чукотка, Певек и остров Врангеля, а также материковая (Западная) Чукотка. Особый акцент будет сделан на развитие экологического, этнографического и круизного туризма. "В настоящий момент общий круизный поток, прибывающий ежегодно на Чукотку, составляет около 1,5 тыс.человек. Наиболее популярна Чукотка у круизных туристов из США и Германии. Для сравнения на Аляске количество круизных туристов достигает 1 млн человек в год, то есть у нас большой потенциал, и именно его мы будем использовать", - сказал Качанов.

Для достижения этих показателей в регионе намерены построить новые гостиницы и базы отдыха, в том числе в этническом стиле, повышать качество подготовки кадров туристской индустрии, заниматься развитием транспортной инфраструктуры, создать комфортную предпринимательскую среду наряду с развитием конкуренции на региональном туристском рынке.

В рамках Стратегии в регионе планируют проведение новых событийных мероприятий - музыкального фестиваля "ВиоланЧАО", который пройдет уже летом 2020 года, а также фестиваля для спортсменов-экстремалов "Берингов пролив", в рамках которого будет организован переход через пролив, соединяющий два материка - Евразию и Северную Америку. По данным Фонда развития туризма Чукотки, в настоящий момент регион ежегодно посещает 25 тыс. человек, при этом большая часть из них - командировочные. Число иностранных туристов не превышает 400 человек в год.