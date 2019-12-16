Медики Петрозаводска прекратили забастовку после уступок со стороны Минздрава Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря. /ТАСС/. Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска заявили о приостановке итальянской забастовки, предполагающей отказ от работы сверх нормы. Медики заявили, что Минздрав Карелии намерены исполнить их требования в новом реорганизованном учреждении - центре экстренной медицинской помощи. Об этом в понедельник сообщила ТАСС председатель первичной межрегиональной профсоюзной организации работников здравоохранения "Действие" фельдшер станции скорой помощи Петрозаводска Ольга Чайка.

С сентября в больнице скорой медицинской помощи, на базе которой работала станция скорой помощи, продолжалась итальянская забастовка группы фельдшеров и водителей. В октябре власти региона заявили о реорганизации системы экстренной медпомощи и создании республиканского центра скорой медпомощи, автономного от больницы учреждения.

"Наши требования - увеличение количества бригад, увеличение зарплаты - будут отражены в новом учреждении. Мы решили приостановить забастовку и отменить пикет, потому что министерство стало активно сотрудничать. Мы услышаны", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что представителей протестной акции включили в рабочую группу по реорганизации системы экстренной медпомощи еще в октябре. Но активные консультации с фельдшерами начались недавно. Неделю назад Чайка сообщила на своей странице во "ВКонтакте" о намерении устроить серию пикетов в центре Петрозаводска с последующим переходом в голодовку участников забастовки. Администрация столицы Карелии пикеты не согласовала.

В случае, если требования бастующих не выполнят и в создающемся республиканском центре скорой помощи, итальянскую забастовку возобновят, добавила Чайка.

Центр скорой помощи должен появиться в Карелии не позднее 1 марта 2020 года. В планы регионального Минздрава входит расширение штата бригад скорой помощи. В новом центре намерены создать 28 бригад вместо 20, объем финансирования за счет фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета республики увеличится на 100 млн рублей.