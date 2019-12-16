Глава Якутии: новый порядок финансирования медицины в Арктике повысит качество медпомощи

ЯКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Новый порядок финансирования первичного звена здравоохранения в отдаленных районах Арктики позволит повысить качество оказываемых медуслуг и снизить смертность населения в северных районах Якутии, которая более чем на 20% выше среднерегиональной. Об этом в понедельник заявил глава региона Айсен Николаев, выступая с ежегодным посланием к парламенту республики.

12 декабря по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам здравоохранения президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть финансирование медучреждений на Крайнем Севере не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания. Президент поручил определить новый порядок оплаты медпомощи в малых и отдаленных населенных пунктах с учетом социально-экономических и природно-климатических условий, также Минздраву РФ поручено пересмотреть субсидирование санавиации исходя из фактической потребности регионов.

"Эти меры дадут возможность улучшить качество первичной медицинской помощи жителям отдаленных северных районов. Сегодня совершенно очевидна неэффективность традиционной модели организации медицинской помощи в Арктике. Смертность в арктических улусах более чем на 20% выше, чем в среднем по Якутии, а обеспеченность врачами - на 22% ниже", - сказал Николаев.

Он добавил, что с учетом остроты проблем назрела необходимость создания отдельного блока арктической медицины, с принятием нормативной базы учитывающей особенности организации медицинской помощи в труднодоступных районах республики.

По данным парламента региона, проблемы арктических больниц в первую очередь связаны с их изолированностью и отдаленностью. Более чем в 200 населенных пунктах Якутии оказание экстренной медицинской помощи возможно только с использованием санитарной авиации, водного транспорта или только по зимнику. Зимняя дорога действует в течение четырех-пяти месяцев в году, в остальное время для оказания экстренной медицинской помощи используется авиация.

Кроме того, по мнению главы региона, никакие финансовые вливания, никакие попытки улучшить инфраструктуру, оснащенность больниц не помогут людям, если их здоровье, а порой сама жизнь, будут зависеть от элементарной бюрократии. "Такие ситуации, когда люди, чья жизнь зависит от того, попадут ли они на гемодиализ или не попадут, и они остаются без необходимой услуги из-за чиновничьей нерасторопности - абсолютно недопустимы", - считает Николаев.