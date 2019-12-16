Синоптики обещают регионам Центральной России мокрый снег и гололедицу

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что 17-19 декабря на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) ожидаются мокрый снег, гололедица и усиление ветра до 10-12 м/с. При этом среднесуточная температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 5-6 градусов, сообщается в понедельник на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Тульской области ухудшение погоды прогнозируется с 17 декабря, в регионе ожидаются мокрый снег, дождь, в ночные часы ожидается около нуля градусов, в дневные - до плюс 3-5 градусов. "Ночью и утром местами возможен туман с видимостью 200-700 м, на дорогах в отдельных районах гололедица", - отметили в местном ЦГМС, добавив, что возможны порывы ветра до 10 м/с.

Ветер со скоростью до 12 м/с 17-19 декабря возможен в Смоленской области, где, по данным синоптиков, также пройдут мокрый снег, дождь, температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов. В гидрометцентре по Тамбовской области такие погодные условия назвали "положительной температурной аномалией". В регионе потепление до плюс 3-5 градусов прогнозируется в течение всей рабочей недели. "В настоящий момент на Черноземье, и Тамбовская область не исключение, оказывает влияние субтропический антициклон, который двигается с юга страны, в связи с этим в регионе в предстоящие два дня будет тепло и даже солнечно", - сказал дежурный синоптик, отметив, что ночами возможны дожди и мокрый снег.

Колебания температуры воздуха от минус 1-2 градусов до плюс 3-5 градусов, небольшие дожди и мокрый снег, местами гололедица 17-18 декабря прогнозируются во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Тверской, Ярославской областях. Скорость ветра в этих регионах, по данным ЦГМС, составит около 5-10 м/с.

Пасмурная погода и низкая вероятность осадков ожидаются в ближайшие трое суток в Воронежской, Белгородской, Брянской, Орловской, Курской областях. Столбики термометров будут держаться в ночные часы на уровне плюс 1-2 градуса, в дневные - покажут плюс 4-6 градусов.

По данным сайта Гидрометцентра России, из-за перепадов температуры воздуха в регионах Центральной России местами возможен гололед, 19 декабря не исключается усиление ветра до 15-22 м/с.