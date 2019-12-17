Сахалинская область за пять лет намерена перевести на газ половину всего автопарка региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют за ближайшие пять лет перевести на газомоторное топливо 100 тыс. автомобилей - 50% от всего автопарка региона. Об этом во вторник сообщила ТАСС министр торговли и продовольствия Сахалинской области Нина Павленко.

Переход на газ поможет автомобилистам экономить на топливе примерно в два раза. Для жителей Сахалинской области этот вопрос имеет особое значение, так как регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по цене на бензин, который со временем дорожает. Помимо этого, переход на газ позволит не вредить экологии. По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Корсакове и Южно-Сахалинске отмечается наиболее загрязненный воздух, основным источником выбросов вредных веществ в регионе является автомобильный транспорт.

"Мы должны перевести региональный автопарк автомобилей на газомоторное топливо - до 100 тыс. машин. Это 50% от всего автопарка, который в настоящее время есть в области. Задача - достичь показатель за пять лет", - сообщила глава ведомства.

Павленко объяснила, что для достижения этой цели в регионе необходимо ежегодно переоборудовать 14 тыс. автомобилей и поставлять 6 тыс. новых транспортных средств на газе. При этом все затраты автовладельцам планируется компенсировать за счет областного бюджета. Точные суммы пока не озвучиваются. Старые автомобили предлагается переоборудовать на газомоторные.

Автомобили, работающие на газе, на сегодняшний день выпускают почти все российские автозаводы - ГАЗ, "KамАЗ", ПАЗ, УАЗ, "ЛиАЗ", КАВЗ, "Урал" и Lada. Среди иностранных производителей - Hyundai, Iveco, Isuzu, Scania. По информации областных властей, компания Mitsubishi уже заинтересована в поставках на Сахалин как минимум трех марок - Pajero Sport, Outlander и L200.

В конце ноября правительство Сахалинской области сообщало, что в 2020 году в регионе планируют создать сеть стационарных и мобильных газозаправочных станций. В Корсакове и Южно-Сахалинске уже есть по одной такой станции, еще одна заработает в областном центре до конца года. Еще шесть передвижных заправщиков заработают в Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске и Тымовском на Сахалине. А в 2021 году на острове газовые передвижные станции появятся в Охе и Ногликах, в Аниве откроют стационарную заправку.