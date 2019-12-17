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Снежный циклон из Китая накрыл Хабаровский край и Еврейскую АО

Циклон двигается в сторону Сахалина

ТАСС, 17 декабря. Сместившийся с Китая циклон принес снегопады на территорию Хабаровского края и Еврейской автономной области, сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре.

"Циклон сместился с Китая, находится сейчас на юге Приморья и двигается по направлению к Сахалину. За счет активизации фронтальных разделов снег, местами сильный, идет в Хабаровском крае и в Еврейской АО", - сказал представитель гидрометцентра.

Снег будет идти в течение вторника и среды, местами, особенно на востоке и на севере Хабаровского края, ожидаются сильные осадки, также прогнозируется усиление ветра до 9-14 м/с, на отдельных территориях - до 18 м/с.

Вместе с тем циклон принес потепление в регионы. В Хабаровском крае, как сообщается на сайте регионального правительства, дневные температуры поднялись до 3-8 градусов мороза, а ночные - до 8-15. Такой температурный фон продержится еще примерно сутки, после резко похолодает - до 13-18 градусов мороза днем и до 20-25 ночью. В городах и населенных пунктах на улицах работает дорожная техника.

Из-за снегопада на дорогах образовался снежный накат, отмечается плохая видимость, но трассы пока не закрывали для проезда.

Спасатели МЧС России дежурят на сложных участках дорог, сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. "Уже деблокировали пострадавшего из автомобиля, попавшего в ДТП в Сосновке. В настоящее время двигаются к мосту перед Князе-Волконским, где по информации очевидцев создался затор из автомобилей", - говорится в распространенном сообщении.

Теги
РоссияХабаровский крайЕврейская автономная область
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