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Лесные пожары в России

Минприроды оценило ущерб от лесных пожаров в 2019 году в 15 млрд рублей

За пожароопасный сезон 2019 года в ряде регионов России огнем было охвачено свыше 10 млн га леса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ущерб от лесных пожаров в 2019 году в России, по предварительным данным, оценивается в 15 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минприроды РФ.

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"По оперативным данным, он [ущерб] предварительно составил порядка 15 млрд рублей", - сообщил собеседник агентства.

Максимальный ущерб, по прогнозам, должен был составить 20 млрд рублей.

По данным Рослесхоза, всего с начала пожароопасного сезона на территории страны произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась на территориях Иркутской области, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, а также Якутии, отмечали в МЧС России.

Теги
РоссияЛесные пожары в России
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