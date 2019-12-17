Размер пособий на содержание усыновленных детей увеличили в КБР более чем на 35%

НАЛЬЧИК, 17 декабря. /ТАСС/. Размер пособий на содержание приемных детей увеличили в Кабардино-Балкарии более чем на 35%. Соответствующие изменения внесены в региональное законодательство во вторник на внеочередном заседании парламента республики.

"Вносятся изменения в размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям, ежемесячной денежной выплаты приемной семье на содержание ребенка, размер выплаты денежных средств опекуну, попечителю на содержание детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой <...>. В результате принятия законопроекта размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям в 2020 году увеличится на 38,5% и составит 8 тыс. 342 рублей (6 тыс. 19 руб. в текущем году), оплата на содержание приемным семьям, опекунам увеличится на 46% и составит 8 тыс. 910 рублей (6 тыс. 95 рублей в текущем году)", - сообщила и.о. министра финансов КБР Елена Лисун, представляя документ.

На эти цели в республиканском бюджете на 2020 год предусмотрено 130 млн рублей, на 2021 год 150 млн рублей, на 2022 год 170 млн рублей, уточнила она.

Депутаты приняли документ единогласно сразу в двух чтениях и направили на подпись главе региона. В 2023 году эта выплата будет доведена до прожиточного минимума трудоспособного населения, пояснил журналистам председатель комитета парламента КБР по труду, социальной политике и здравоохранению Хусейн Кажаров.

Как ранее сообщали в правительстве КБР, в регионе в настоящее время предпринимаются меры по снижению вдвое уровня бедности до 2024 года. Как ожидается, значимую роль в увеличении уровня доходов семей с детьми будет иметь планируемая к вводу с 2020 года в рамках реализации национального проекта "Демография" ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума ребенка (свыше 13 тыс. рублей) семьям с доходом ниже величины прожиточного минимума, а также в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Как отмечается, общее количество граждан с документально подтвержденными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет в республике 139 тыс. человек.

Борьба с бедностью

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартовал 1 декабря 2018 года и будет проходить в четыре этапа. В 2019 году в ряде регионов проходит эксперимент по снижению уровня бедности в РФ, среди них - Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Приморский край, Ивановская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новгородская область, Томская область. Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, около 30% россиян живут в условиях жесткой экономии и могут позволить себе только необходимые продукты.