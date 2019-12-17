В Грозном открыли комплекс новых зданий центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД

ГРОЗНЫЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Комплекс новых зданий республиканского центра хозяйственного и сервисного обеспечения (ЦХиСО) МВД открыли во вторник в Грозном. В торжественной церемонии принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Вы всегда достойно выполняете свой служебный долг. Органы и подразделения МВД по ЧР обеспечены современным транспортом, обмундированием, средствами связи, оружием. Уверен, открытие этого замечательного комплекса станет большим подспорьем в вашей деятельности", - сказал Кадыров.

Ранее (ЦХиСО) МВД по Чеченской Республике находился в приспособленном помещении. Новый комплекс включает в себя административный корпус, авторемонтные мастерские, пункт технического обслуживания, гаражи для грузового автотранспорта, навес для хранения бронетехники, противорадиационные укрытия, мечеть и наблюдательные вышки. Центру передали также 10 машин "УАЗ Патриот" и 10 автомобилей "Лада Веста".

Глава Чечни наградил начальника регионального ЦХиСО Романа Сулейманова нагрудным знаком "Почетный сотрудник МВД РФ", который присвоен приказом министра внутренних дел России Владимира Колокольцева за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе.