Трутнев: ФРДВ направит в 2020 году до 15 млрд рублей на проекты в Арктике

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Мандат Фонда развития Дальнего Востока распространен на Арктическую зону РФ. На реализацию арктических проектов ФРДВ планирует направить в 2020 году до 15 млрд рублей, сообщил во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Мурманскую область.

"Мандат Фонда развития Дальнего Востока распространился на арктические проекты. Мы уже сегодня можем рассматривать реализацию арктических проектов. В том числе, насколько я знаю, некоторые проекты и в Мурманской области рассматриваются. Фондом на поддержку развития Арктики в 2020 году запланировано до 15 млрд рублей", - сказал он.

На пленарной сессии V международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что ФРДВ может быть докапитализирован для финансирования арктических проектов. Было принято решение, что фонд выступит инвестором и организатором финансирования проектов в регионах Арктической зоны РФ.

Фонд развития Дальнего Востока учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ.РФ) для ускоренного развития дальневосточного и байкальского макрорегионов. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного (от 5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов.