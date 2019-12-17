Единый диспетчерский центр скорой помощи открылся в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) скорой медицинской помощи появился в Грозном, он позволит улучшить качество медицинской помощи за счет сокращения времени обработки вызова и приезда бригады. В торжественной церемонии открытия ЕДЦ приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров и главный внештатный специалист Минздрава РФ по скорой медицинской помощи Сергей Багненко.

"Центр будет играть важную роль в оказании своевременной медицинской помощи. В рамках Года здравоохранения, объявленного в 2019 году в Чечне, удалось добиться заметных изменений в системе здравоохранения: открыто много чрезвычайно важных объектов, достигнуты договоренности. И, конечно же, на этом работа в медицинской системе не остановится, она будет совершенствоваться из года в год", - сказал Кадыров.

По словам Багненко создание ЕДЦ позволит чеченским врачам спасти максимальное количество людей. "Мы сегодня открываем "мозг", современную возможность управления "организмом" во всей республике, таким образом, чтобы он спасал максимальное количество людей и самое главное, если раньше у нас была задача быстрее приехать и отвезти в больницу, что сейчас ставится задача не просто приехать, а также определить, куда направить пациента, чтобы ему оказали нужную помощь со всеми возможными для этого условиями", - добавил он.

Единый диспетчерский центр также получил в распоряжение 15 современных автомобилей, в том числе 5 реанимобилей. "Новый центр будет способствовать созданию единого цифрового контура в медицинских организациях республик в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", - отметил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.