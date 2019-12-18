Эксперты: переход на закрытую перевалку не решил в Приморье проблему угольной пыли

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Переход на закрытую перевалку угля, с которым связывали надежды на снижение выбросов угольной пыли, не решил эту экологическую проблему в Приморье. Такое мнение высказал ТАСС профессор кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

Стивидоры переходят на закрытую перевалку угля по поручению президента РФ Владимира Путина. Компании обязались направить средства на борьбу с угольной пылью: мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистку ливневых вод, применение пылеулавливающих реагентов.

"Применение различных мер или технологий (включая закрытую) перевалки угля в условиях Приморья при постоянном наращивание объемов, в том числе за счет строительства новых угольных терминалов, не привело к уменьшению интенсивности загрязнения окружающей среды на припортовых территориях и морских акваториях. Ситуация с загрязнением окружающей среды только усугубляется", - сообщил Раков агентству.

Он пояснил, что все порты Приморья были спроектированы для перевалки неопасных грузов, таких как лес, рыба, контейнеры, и изначально не имели санитарно-защитных зон. В последние 15-20 лет они приспособлены под перевалку каменного угля в больших объемах, которые нарастают с каждым годом, и во всех портах края из-за муссонного климата наблюдаются шлейфы угольной пыли, протяженность которых может достигать нескольких километров. Это по его словам уже привело к загрязнению больших территорий и акваторий, в том числе, там, где находятся жилые дома, детские сады и школы, а также места обитания животных и растений.

"Угольная пыль обнаружена далеко за пределами портовых территорий - не только в почвах, в ручьях, озерах, на дне морских водоемов, на поверхности и в толще воды, но и внутри животных... на растениях, внутри жилых и нежилых помещений. Это приводит к заболеваниям и гибели животных как в результате прямого, так и косвенного, через пищевую цепочку, воздействия угольной пыли или частичек угля, попавших в воду", - рассказал эксперт.

При этом, отметил он, переход к закрытой перевалке не защищает полностью окружающую среду от угольной пыли и выделяемых вредных газов. Сооружения, выгрузка угля из вагонов и подача угля в трюмы судов не герметичны, уголь поступает в порты в открытых вагонах, до 5% его теряется при транспортировке, просыпается при погрузке на суда. Кроме того, так как территории, прилегающие к портам, как правило, находятся на склонах сопок, то есть выше территории порта, то заборы практически не задерживают пыль, и она оседает в городах и поселках, а орошение водой не дает защитного эффекта, так как угольная пыль смывается и попадает в море.

Жалоб меньше не стало

Президент приморской краевой общественной экологической организации "Надежда" Артем Трембовлев сообщил ТАСС, что с переходом на закрытую перевалку жизнь людей рядом с терминалами не изменилась.

"Визуально терминалы в Находке по сравнению с тем, что было несколько лет назад, стали выглядеть иначе, постоянно работают пушки, которые засыпают снегом угольные кучи. Но, к сожалению, жалоб от людей существенно меньше не стало <...> Что-то, может быть, лучше стало, но значительно это на качестве жизни людей в этих районах не повлияло. Возможно, это связано с увеличением объемов перевалки", - сообщил Трембовлев.

Он рассказал, что жители Находки, где работают несколько перегрузочных терминалов с углем, чаще остальных проводят влажную уборку в квартирах, чтобы смыть осевшую на окнах, подоконниках, балконах и полах пыль. Выпавший снег в районах рядом с терминалами через несколько дней становится серым, а позже черным.

Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Нина Яровая ранее сообщила ТАСС, что компании уже направили на борьбу с угольной пылью более 2,4 млрд рублей, на эти деньги они установили системы пылеподавления, смонтировали защитные экраны, приобрели технику для уборки территории. По ее словам, федеральные органы власти, в частности, Минтранс и Минприроды, отметили, что эти меры позволили стабилизировать ситуацию, связанную с негативным воздействием угольной пыли на населенные пункты рядом с угольными терминалами.

Ранее суд в Приморском крае приостановил работу стивидорной компании по перевалке угля в порту Находки из-за нарушений экологических норм. По данным прокуратуры, сточные воды с превышением вредных веществ сбрасывались в акваторию Японского моря, угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки и вредила морской экосистеме. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил после этого, что кардинальные меры будут приниматься в отношении всех компаний, ведущих деятельность по устаревшим технологиям.