Любовь в действии. Как в мордовском селе придумали способ передать детям чувство Родины

Бизнесмен Евгений Ледяйкин, уроженец мордовского села Паракино, воплотил в жизнь мечту миллионов россиян — жил в Москве, сделал карьеру, много путешествовал по миру и по России. Тем сильнее удивились паракинцы, когда в 2016 году Ледяйкин вернулся в родное село вместе с семьей, сколотил команду из полусотни односельчан и обрушил народную силу на главных врагов российской деревни — бесхозяйственность и безнадегу

За три года паракинцы выиграли три президентстких гранта, возродили сельский клуб, создали артель вышивальщиц, ансамбли народной песни, благоустроили родник и кладбище, а в декабре открыли "Дом традиций", где воссоздали облик мордовского дома середины XX века. Энергия влюбленных в малую родину людей может спасти села, причем без серьезного финансирования и не только в Мордовии, убежден Ледяйкин. Перемена столиц Селу Паракино, что в часе езды от Саранска, в этом году 405 лет. Предки Евгения Ледяйкина застали село полным жизни: на полях колосилось зерно, в местном колхозе гуляли коровы, комбинат бытового обслуживания снабжал отечество фуфайками. Работали магазин, Дом культуры, столовая и школа, где трудилась учителем русского языка мама Евгения Ледяйкина Александра Михайловна. Каждый день Женя бежал в школу, учился он на пятерки, а в свободное время вместе с друзьями-тимуровцами помогал бабушкам колоть дрова и носить воду. Паракино сдулось вместе с Советским Союзом: колхоз закрыли, работы не стало, заброшенные дома понуро склонили крыши. Женя Ледяйкин в это время окончил Российский университет дружбы народов в Москве, женился, дослужился до топ-менеджера крупной компании, возглавил организацию "Голос эрзи" (мордва — финно-угорский народ, который делится на два субэтноса — мокша и эрзя), жил в столице и на общественных началах занимался вопросами развития родного языка и национальной культуры эрзян.

Описание Евгений Ледяйкин © Мария Шевченко/ТАСС

— Почему вы вернулись? — задаю Евгению вопрос, который витал в воздухе в деревне три года назад. "От проблем сбежал", — заподозрили тогда многие односельчане. — В Москву я влюблен, это лучший город на земле. Но я всегда планировал вернуться в Мордовию. Мне хотелось передать детям чувство Родины, и я четко понял, что не смогу воспитать детей словами, нужно вернуться. 15 лет я уговаривал супругу Тару, она хотела жить в Москве, — объясняет Евгений. Вместе с ним и Тарой мы едем из Саранска в Паракино. Ледяйкины решились на переезд, когда в 2015 году в деревне умер отец Евгения. После смерти деда остался без присмотра их старший сын, который тогда учился в республиканском лицее для одаренных детей в Саранске. Ледяйкины сняли квартиру в столице Мордовии, начали ремонтировать родительский дом в Паракино, а рядом заложили фундамент нового, который строили весь 2017 год. Одновременно Ледяйкин создавал бизнес — компанию по разработке и установке инженерных систем, учредил организацию "Новое село" и готовился побороться за первый президентский грант. "Не знаю, как мы выжили", — признается Евгений. Особенно тяжело переезд переживала Тара. Новый город, более закрытые и суровые люди, любопытные взгляды: Тара из Тувы, а тувинок на улицах Саранска, и тем более Паракино, встретишь не часто. Мужики за работой Жители Паракино энтузиазм Ледяйкина тоже разделили не сразу. "Чинить заборы и собирать мусор на кладбище должна власть", — справедливо рассуждали люди, когда Евгений Ледяйкин предложил односельчанам привести в порядок погост — пожалуй, единственное место в селе, где паракинцы еще иногда собирались вместе. Ледяйкин объяснял: вся власть в Паракино — это одна хрупкая женщина, глава села, и она обычный человек, а не супергерой. Так почему бы не взять ответственность на себя и не починить забор? Взяли и починили. Тогда Евгений решил: надо чаще встречаться — и придумал проводить в Паракино День села.

Мы приготовили концертную программу, сварили огромный котел супа, как вдруг начал собираться дождь, и я подумал: "Ну все, сейчас этот суп втроем будем есть, никто не придет. Но вот одна женщина пришла, вторая, третья, и уже толпа за сто человек. Это был первый сход села, на котором мы решили, что будем работать, восстанавливать дом культуры, приводить в порядок дома Евгений Ледяйкин

День села теперь проходит ежегодно на Троицу. В 2018 году учредили новый праздник ко Дню семьи, любви и верности и для празднования обустроили площадку в поле у древнего родника "Ашо лисьма" ("Белый родник"), который специально отыскали и благоустроили. Рядом с родником мужики сделали беседку, установили столы и скамейки, построили колодец. — Мужиков десять тут трудились безвозмездно. Жены всех ругали, но мы шли и две недели работали дотемна. И уже два праздника здесь отметили: в 2018 году собрали 500 человек, в этом году, несмотря на дождь, пришли 350 человек, — говорит Евгений, угощая меня родниковой водой и поторапливая, потому что в местном Доме культуры нас, оказывается, давно ждут. Бабушки на велосипедах Утром в Дом культуры со всего села и из соседних деревень, придерживая сумки и авоськи, спешат бабушки. Некоторые едут на велосипедах. Встречать гостей в понимании паракинцев — значит достать из закромов "целебные отвары", напечь национальных пирогов, накрыть стол на несколько десятков человек и петь мордовские песни акапельно и под гармонь. Неподготовленного человека такой прием впечатляет на всю жизнь. — Вы угощайтесь, это же диетическое! С медицинской точки зрения! — подбадривает фельдшер местного фельдшерско-акушерского пункта Валентина Храмова, когда заботливые женщины в национальных костюмах протягивают мне рюмку крепкого "целебного отвара". Валентина Петровна, скромная улыбчивая женщина, днем трудится фельдшером, а в свободное время вышивает мордовские узоры и картины из бисера вместе с дюжиной других мастериц: в Паракино у них артель вышивальщиц.

Пока одни вышивают — другие поют. На 500 жителей в селе сегодня три коллектива исполнительниц народных песен и частушек. И даже говорят паракинцы немного нараспев, с завитушками в интонациях. — Вот нас Женя позвал, клич нам кинул, мол, давайте собираться, петь и творить. И мы собрались. Как мы радовались! Нам же очень хочется выходить из дома, а то сидели бы себе перед телевизорами, капусту бы квасили, — рассказывают женщины в перерывах между песнями, частушками и тостами. Чтобы было где собираться, жители села отремонтировали Дом культуры, в котором еще три года назад птицы вольготно устраивали гнезда — не было ни окон, ни пола, ни отопления. "Мы сделали стены, окна, все покрасили, подштукатурили, постепенно сделали отопление и электричество, а б/у шторы и кресла нам передал березниковский Дом культуры. Еще купили бильярд на свои деньги", — рассказывает Евгений Ледяйкин. Деньги на ремонт собирали всем миром, а в возрожденном Доме культуры на средства президентского гранта реализовали "сельский семейный клубный центр".

— Нам теперь охота всем вместе собираться, общаться. Заражаешься от этого. Мы и попьем, и покушаем, и посплетничаем. Вот нам еще откроют спортзал в школе, спортом заниматься будем, да, бабушки? — улыбается основатель и бессменный руководитель фольклорного ансамбля "Парынза" Пелагея Ивановна Тюрькина. С участием ансамбля Евгений Ледяйкин планирует реализовать очередной проект, получивший президентский грант, — собрать и записать песни, которые пели в Паракино и соседних деревнях, а также издать буклет с нотами и словами песен. — Женя оживил село, нам теперь жить хочется. Мы вот только боимся, что Женя уедет. Но мы его никуда не отпустим. И даже если он куда-нибудь уедет, мы за ним! — смеется Пелагея Ивановна. — Давайте за российское село в лице Паракино, чтоб оно возродилось, чтобы жизнь здесь цвела! И чтобы к нам приехал президент России! — поднимает тост Ледяйкин. Ожерелье из бусинок Как минимум один дом в Паракино уже возродили: в родовом доме Евгения Ледяйкина, где он провел свое детство, 1 декабря открылся "Дом традиций". Здесь можно присесть на кровать, которую делал дед Евгения, плотник Макар Гаврилович, заглянуть в шифоньер, покрутить прялку, рассмотреть эрзянские костюмы и нарядные занавески на окнах, приготовить в печке национальные пироги и представить, рассматривая черно-белые фотографии, как когда-то всем селом жители Паракино выдавали девиц замуж и провожали молодцов в армию.

— Мы воссоздали атмосферу дома середины 50-х годов — как люди жили, какими инструментами пользовались. Здесь можно узнать историю села, домов, историю своего рода, познакомиться с ремеслами, — рассказывает Ледяйкин. Организовать музей помогла команда сотрудников Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи и лично заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Наталья Челмакина. — Знаете, что важно? Мы помогаем людям осознать свое место в мире, найти ориентиры, — говорит Наталья. — Если мы не будем обращать на это внимание, через 20 лет забудем, откуда мы и кто мы, и как отдельные бусинки просто раскатимся. А вместе мы — ожерелье, роскошное украшение, которым можно гордиться. Если люди объединены идеей, это дает силы и развитие. Кнопка включения села Евгений Ледяйкин уверяет, что понял, как именно нужно собирать бусинки в ожерелье и создавать новое село, в которое интересно было бы приезжать людям, где захотелось бы построить дом себе или родителям и где хотелось бы жить. — Главное, что мы нащупали, — это кнопка включения села, — говорит он.

Как сделать так, чтоб жители села собрались в единый кулак? Нужно вместе с ними определить главные проблемы — кладбище, родник или что-то, что объединяет всех, и решать эти проблемы совместно, жить среди них и верить самому в то, что ты делаешь Евгений Ледяйкин

— Еще мы поняли, что действовать нужно через праздник, он объединяет, собирает людей. Как только мы впервые встретились всем селом, начались встречи одноклассников, юбилеи, стали приезжать земляки из Мурманска, Магадана, других регионов — это люди, которые имеют колоссальный опыт в своей профессии, а приехав сюда, они привезут свои капиталы, трансформируют, модернизируют сообщество, — говорит Евгений, когда мы пьем чай в новом доме Ледяйкиных. — Кто должен нажать кнопку включения села? — Потенциал в самих селах исчерпан, нужен уроженец — человек, получивший профессию, человек, который работает и зарабатывает, через него нужно запускать процесс включения села. Если действующие лидеры не проявляют инициативы, этому человеку нужно найти новых лидеров, которые хотели бы сделать жизнь в селе лучше, но пока как бы дремлют, им нужно помочь проснуться, а они подтянут за собой других. — В селах практически не осталось молодежи, а значит, и будущее у деревни сомнительное. Как удержать молодых людей?

Молодежь в селе не удержать. Наоборот, надо дать им возможность посмотреть мир и при этом создать условия, чтобы они вернулись Евгений Ледяйкин

— Я убежден: любовь к малой родине — это ресурс, который может поменять все, и именно через любовь к своему детству, воспоминаниям мы попробуем сохранить и развить свою территорию и показать другим, что это возможно без колоссальных финансовых затрат. Проект "Дом традиций", например, можно реализовать в каждом селе, даже без грантов, для этого нужно подключить ресурсы в виде администрации села, школы, работника библиотеки, работников культуры. Важно, чтобы над проектом работала команда, эта команда потом сможет сделать любые другие проекты в своем селе. Мы хотим, чтобы наш опыт видели в других селах страны и пытались его реализовать, потому что деревня сохраняет нашу традиционную культуру, нашу российскую идентичность, сильная деревня, ее уклад и традиции — это залог суверенитета нашей страны.

Сейчас уже ничто не мешает жить в деревне и работать в городе: от Саранска до Паракино — час езды, а интернет позволяет вообще работать удаленно, продолжает Ледяйкин.

Но транспортную доступность все же нужно развивать, чтобы люди, которые родились в селе, чаще приезжали, привозили детей, внуков, чтобы начала работать преемственность поколений, чтобы бабушки начали цепляться за внуков, а внуки за бабушек, и уже внуки тянули бы родителей в деревню. А наша задача — создать инструменты, которые поддерживают интерес уроженцев села к этнографии, культуре, национальной кухне и помогают ответить на вопросы: кто я, почему я такой, в чем мои смыслы Евгений Ледяйкин

Заманчивая ипотека Накануне моего визита в Паракино те же мысли слышу в кабинете главы Мордовии Владимира Волкова. — Проекты по развитию села для России — самые важные, — говорит Волков. — Нужно сохранить село, российские традиции, национальный характер, который формируется в селе. Сегодня благодаря программе Минсельхоза РФ по развитию сельских территорий мы строим Дома культуры, школы, детские сады и спортивные сооружения в деревнях, где есть производства. В рамках подпрограммы по строительству жилья будут выделять деньги на инфраструктуру — дороги, газ, воду. При этом, по словам Волкова, в Мордовии уже сейчас практически во всех селах есть газ, а также действует своя льготная ипотека: жители республики могут взять кредит под 5%, остальное компенсирует бюджет.

— А анонсированная "сельская ипотека" под 3% (речь о проекте постановления правительства — прим. ТАСС) — это мощный инструмент для поддержки села. Важно, чтобы такие программы работали и давали стимул людям строить дома в деревне. Очень кстати прорвались в свет и национальные проекты, то, что их запустили, — это большая победа, — говорит Ледяйкин. Он, кстати, уже придумал, как помочь тем, кто решится построить или отреставрировать себе дом в Паракино. — Мы создадим организацию, которая будет помогать обслуживать дома. Построил человек дом, приехал зимой — а ему заранее почистили дорогу от снега, а летом бурьян скосили, сорняки в огороде пропололи, чтобы хозяину осталось только урожай собрать — морковку, яблочки. Нужно отреставрировать дом, поставить ворота, организовать видеонаблюдение — сделаем, хотите за грибами сходить — проводим и про рыбалку расскажем, — делится планами Ледяйкин.

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