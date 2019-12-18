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Хабаровский заповедник стал частью международных просветительских водно-болотных центров

По данным пресс-службы организации, обмен опытом с иностранными коллегами позволит повысить квалификацию и уровень работы заповедника

ТАСС, 18 декабря. Заповедник "Болоньский", полностью оказавшийся под водой во время наведения 2019 года в Хабаровском крае, вошел в крупную международную сеть водно-болотных образовательных центров (WLI), представленную на шести континентах. Это поможет не только природоохранной деятельности заповедника, но и повышению квалификации его сотрудников, сообщает в среду пресс-служба организации.

Международная сеть водно-болотных образовательных центров (WLI), в которую входят 350 членов из Азии, Африки, Океании, обеих Америк и Европы, помогает своим членам обмениваться природоохранным опытом, сохранять вымирающие виды зверей и птиц, а также проводить образовательные мероприятия.

"Заповедник "Болоньский" ФГБУ "Заповедное Приамурье" стал официальным членом Международной сети водно-болотных образовательных центров (Wetland Link International (WLI), которая насчитывает 350 членов на шести континентах <...> Обмен опытом с иностранными коллегами позволит повысить квалификацию и уровень работы заповедника", - говорится в сообщении.

Заповедник "Болоньский", входящий в объединенную дирекцию государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" расположен в междуречье Симми и Сельгон в Среднеамурской низменности и ранее сотрудничал в основном с учеными из Японии и Китая.

"Сотрудники работали совместно с учеными из Национального института экологии Японии, Центра разведения дальневосточного аиста г. Тойока (Япония), Союза охраны японского журавля (Япония), сотрудниками Службы рыбы и дичи США, также китайскими орнитологами. Сейчас появилась возможность вести экопросветительскую работу совместно со специалистами всего мира", - цитируют в сообщении слова Леонида Яснева, руководителя заповедника "Болоньский".

Заповедник "Болоньский" создан в ноябре 1997 года и занимает площадь 103 тыс. га. Он примыкает к южному берегу озера Болонь, входящее в десятку наиболее крупных озер Приамурья. Главные обитатели заповедника - птицы, которых насчитывается 208 видов, до 1,2 млн особей. Среди них 18 видов краснокнижных, таких как дальневосточный аист - здесь одна из крупнейших областей его гнездования, японский журавль: по заповеднику проходит северная граница ареала этого вида.

Теги
РоссияХабаровский край
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