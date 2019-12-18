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На курорте "Архыз" в 2020 году появится площадка для уличной гимнастики, тюбинг и тир

Гостям доступны более 25 км трасс, широкие и крутые склоны

ЧЕРКЕССК, 18 декабря. /ТАСС/. Новый бесплатный шаттл для доставки туристов до курорта, лазерный тир и тюбинг запустят на "Архызе" в Карачаево-Черкесии в 2020 году, рассказал в среду ТАСС гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

На большой пресс-конференции в прошлом году президент Владимир Путин сообщил, что хотел бы посетить горнолыжный курорт "Архыз", если позволит график. Так он ответил на вопрос журналистки из Карачаево-Черкесии, которая пригласила его посетить этот курорт.

"Мы стремимся сделать отдых гостей максимально комфортным, поэтому в новом году запустим бесплатный шаттл из поселка до курорта, откроем дополнительные кассы в туристической деревне Романтик и в поселке. Среди других новинок курорта - площадка для уличной гимнастики, тюбинг, детская комната, лазерный тир - они будут доступны в ближайшее время. Планируем также в новом году открыть сноу-парк на курорте. Как и в прошлом году, на курорте можно полетать на параплане, покататься на снегоходах, съездить на экскурсии и отдохнуть в спа", - сказал Тимижев.

Он отметил, что в 2019 году "Архыз" первым в Северо-Кавказском федеральном округе открыл горнолыжный сезон. Открытие трасс курорта состоялось 1 декабря, что является рекордом для компании. По его словам, главной новинкой зимнего сезона является запуск северного склона.

"Каждый год курорт становится лучше - мы открываем новые услуги для туристов, в планах - дальнейшее строительство на северном и южном склонах - идем выше к хребтам Абишира-Ахуба и Аркасара. Главная новинка зимы 2019-2020 годов - это полноценный запуск инфраструктуры северного склона, теперь гостям доступны более 25 км трасс, широкие и крутые склоны. Еще одна новинка - запуск онлайн-магазина курорта, где с октября начались продажи абонементов на канатные дороги. Более того, теперь можно онлайн пополнять карту гостя (персональный ски-пасс) без необходимости каждый раз подходить на кассы курорта", - уточнил Тимижев.

Как рассказал ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов, регион "имеет огромный потенциал для развития туризма". "Этому способствуют рекреационные возможности, а также создание новых и дальнейшее развитие уже существующих всесезонных туристско-рекреационных кластеров, в том числе и горнолыжных. Так, например, новый всесезонный туристско-рекреационный курорт "Архыз" представлен гостиничными, обслуживающими и специальными объектами в туристических поселках Романтик и Лунная Поляна, по завершении строительства в 2025 году курорт проектируется как комплекс пяти поселков: Романтик, Лунная Поляна, Дукка, Дукка 2000 и Пхия", - рассказал он.

О курорте

Как сообщал в декабре министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, туристический поток на горнолыжных туристических кластерах регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году увеличился более чем на 20%. Министр ранее подчеркнул, что на курорте "Архыз" планируется создание комплексных систем безопасности и строительство пассажирской подвесной канатной дороги гондольного типа.

Ранее Эркенов сообщал ТАСС, что власти прогнозируют увеличение туристического потока в регион в 2019 году на 11% по сравнению с прошлым годом до 1,5 млн человек. Он отметил, что ожидаемый турпоток в предстоящий зимний сезон на курорте "Домбай" составит около 300 тыс. человек и столько же на "Архызе". Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям и системам искусственного оснежения горнолыжный сезон продлится до апреля.

За 2018 год республику посетили более 1,3 млн туристов, в 2017 году этот показатель составил 1,2 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты "Архыз" и "Домбай", Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час. В зимнем сезоне 2018-2019 гг. в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние", которые поднимают туристов на 2336 м, где начинается основная зона катания.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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