В Благовещенске построили дорогу к российско-китайскому мосту через Амур

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Первую в Амурской области дорогу второй категории построили к автомобильному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Строительство первой в Приамурье автодороги второй категории к международному автомобильному мосту через реку Амур завершено. Трасса возведена в рамках единого проекта строительства трансграничного автомобильного моста через Амур на границе между Россией и Китаем", - говорится в сообщении. Уточняется, что работы на объекте велись в круглосуточном режиме и выполнены в срок.

"Подъездные пути к трансграничному автомобильному мосту являются частью концессионного договора. Сейчас инспекцией государственного строительного надзора Амурской области проведен осмотр объекта и выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Администрацией Благовещенского района выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Движение транспорта будет открыто после того, как будет сдан сам мостовой переход, и только после этого весь строительный комплекс будет введен в эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Светланы Поповой.

Отмечается, что по основным показателям мощности объекта автомобильная дорога соответствует второй категории, имеет капитальный тип покрытия, с усилением слоев дорожной одежды, рассчитанный на все виды транспортных нагрузок, всех категорий автомобильного транспорта. Ширина насыпи 15,5 м, высота - до 6 м, ширина проезжей части 7,5 м. Также подъезды включают в себя пять мостовых объектов: три путепровода и два сооружения для связи разобщенных территорий.

Застройщик объекта - компания "Амур (Хэйлунцзян)". Работы по строительству с декабря 2016 года выполнял генеральный подрядчик акционерное общество "Асфальт".

"В Амурской области автомобильная дорога второй технической категории с укреплением откосов монолитными железобетонными плитами построена впервые", - приводятся в сообщении слова руководителя филиала компании по развитию и строительству моста "Амур (Хэйлунцзян)" в Благовещенске Евгения Королькова.

О международном мосте

Трансграничный автомобильный мост связал российский берег Амура в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ. После ввода моста в эксплуатацию, как ожидается, это произойдет в начале 2020 года, по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн т (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая же протяженность мостового перехода - 20 км, в нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

Общая стоимость - около 18,8 млрд рублей. Проект моста удалось реализовать без привлечения бюджетных денег. Для его строительства была использована концессионная модель. Она предусматривает строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: строительство три года и эксплуатация 16 лет за счет взимания платы за проезд.