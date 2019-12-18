Власти Якутии планируют создать комфортную среду в арктических районах

ЯКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии намерены создать комфортную среду в арктических районах республики, где будут развивать общественные пространства и строить объекты с энергосберегающими технологиями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики в среду.

"Не надо думать, что создание комфортной среды проживания касается только больших городов <...>. Это должно быть реализовано и в наших сельских населенных пунктах, в том числе тех, которые находятся в Арктике", - привела пресс-служба слова главы Якутии Айсена Николаева.

В частности, территория комфортного проживания в арктической зоне Якутии будет создана в Оленекском эвенкийском национальном районе. "В одной из крупнейших российских архитектурных компаний - Московское [архитектурное] бюро Асадова - заказан мастер-план села Оленек. Это целая инвестиционная программа развития и обустройства данного населенного пункта с отображением будущих объектов комфортного проживания", - отметили в пресс-службе.

На основе опыта и примера Оленекского эвенкийского национального района якутские архитекторы смогут далее планировать развитие других арктических сел и строительство тех или иных проектов и общественных пространств. "Это касается и развития ЖКХ, и энергосберегающих технологий в современном строительстве объектов, и создания правильных красивых общественных пространств", - уточнили в пресс-службе.

По мнению главы региона, немаловажным вопросом является вовлечение в обустройство комфортной среды и самих жителей арктической зоны Якутии. "В ближайшее время эта работа будет проведена при координирующем начале правительства республики. И не только Оленекский, но и другие арктические районы начнут реализовывать практику создания территории комфортного проживания для своих жителей", - отметил глава республики.

Об Оленекском районе

Оленекский район расположен на северо-западе Якутии за полярным кругом. Это самый крупный район республики, где 36% всей территории района отведено под особо охраняемые природные территории. В административном центре района - село Оленек - проживают более 2 тыс. человек. Расстояние от Якутска до села наземным путем составляет более 2 тыс. км, воздушным путем (в селе есть аэропорт) - около 1,3 тыс. км. Является сельскохозяйственным районом, развиты оленеводство, звероводство и охота.

Как сообщают в пресс-службе, среди всех арктических районов село Оленек на протяжении пяти лет устойчиво занимает лидирующие позиции в социально-экономическом развитии. По информации главы Оленекского эвенкийского национального района Александра Иванова, за пять лет введено 40 многоквартирных и 123 частных домов, построено 12 крупных социальных и хозяйственных объектов.