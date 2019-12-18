В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС, дамба) закрыты в среду вечером из-за угрозы наводнения, сообщили ТАСС в пресс-службе КЗС.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал агентству, что в районе Финского залива, по Петербургу и области в ночь на 19 декабря ожидается усиление ветра до 25-28 м/с.

"Пиковые значения - в ночь, [в период] 23:00 - 3 часа ночи. Скорее всего, это будут прибрежные районы: Невская губа, Кронштадт, Лисий Нос, Ломоносов", - сказал Колесов. По его словам, ветер ослабеет к утру четверга - до 15 м/с.

По информации синоптиков, ночью в акватории восточной части Финского залива ожидается подъем уровня воды в устье Невы до критических значений.

Критическим значением ординара считается уровень в 160 см.