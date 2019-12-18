{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В ночь на 19 декабря в акватории восточной части Финского залива ожидается подъем уровня воды до критических значений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Створы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга (КЗС, дамба) закрыты в среду вечером из-за угрозы наводнения, сообщили ТАСС в пресс-службе КЗС.

Главный синоптик города Александр Колесов рассказал агентству, что в районе Финского залива, по Петербургу и области в ночь на 19 декабря ожидается усиление ветра до 25-28 м/с.

"Пиковые значения - в ночь, [в период] 23:00 - 3 часа ночи. Скорее всего, это будут прибрежные районы: Невская губа, Кронштадт, Лисий Нос, Ломоносов", - сказал Колесов. По его словам, ветер ослабеет к утру четверга - до 15 м/с.

По информации синоптиков, ночью в акватории восточной части Финского залива ожидается подъем уровня воды в устье Невы до критических значений.

Критическим значением ординара считается уровень в 160 см.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Свыше 1,5 тыс. работников Липецкой области обучили бережливым технологиям в 2019 году
Идеи бережливого производства сейчас внедряются на 118 предприятиях региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС