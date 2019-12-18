Паром для сообщения между Курильскими островами и Камчаткой заложили на Окской судоверфи

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Закладка морского парома, который будет курсировать между Командорскими, Курильскими островами и Камчаткой, состоялась в среду на Окской судоверфи в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"АО "Окская судоверфь" 18 декабря произвела закладку киля грузопассажирского судна проекта NE-020.2. Строительство судна, которое планируется использовать для обеспечения сообщения Командорских островов и Курилл с Петропавловском-Камчатским, планируют завершить к 2021 году", - указано в сообщении.

Судно предназначено для перевозки пассажиров и грузов, в том числе опасных. Морской паром длиной 75 м и шириной 13,4 м рассчитан на 34 пассажиров и 18 членов экипажа.

В августе пресс-служба Камчатского края сообщала, что стоимость парома составляет 1,3 млрд рублей, которые выделены из федерального бюджета. По словам губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, судно для связи полуострова с Командорскими островами необходимо, так как жители края сейчас могут перемещаться только самолетами. Власти региона рассчитывают, что это, в том числе, поможет развитию туризма в регионе.