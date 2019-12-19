{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Красноярского края в 2020 году проведут чипирование домашних оленей

С 2021 года поддержку получат только те оленеводы, чьи животные прошли чипирование
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют в 2020 году провести чипирование и учет поголовья домашнего северного оленя на севере региона. С 2021 года поддержку получат только те оленеводы, чьи животные прошли чипирование, сообщил в четверг ТАСС руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края Владислав Королев.

В четверг законодательное собрание региона приняли соответствующие изменения в закон "О государственной поддержке северного оленеводства в Красноярском крае". Учет поголовья оленя проводится для оказания адресной поддержки оленеводам. Сейчас она носит заявительный характер.

"Все олени будут зачипированы и подвергнуты учету в августе - сентябре 2020 года. Это Тухардская (группировка), Носковская тундра и Эвенкия (эти территории - основные пастбища домашнего северного оленя - прим. ТАСС)", - сообщил Королев. В 2019 году в регионе в качестве пилотного проекта проведено чипирование поголовья в районе Хатанги.

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятого законопроекта, в 2020 году расходы на чипирование составят 22,8 млн рублей. По словам Королева, с 1 января 2021 года государственную поддержку смогут получать только те оленеводы, чьи животные прошли процедуру учета. "Сейчас поддержка носит заявительный характер, сколько заявил оленей, столько и получил денег. Здесь нужно наводить порядок. Нельзя прийти в банк без паспорта и получить деньги", - пояснил Королев, добавив, что на чипах будет содержаться вся информация о животном, и будет фактически "паспортом" оленя. Все расходы на учет будут проводится за счет средств агентства.

По экспертным оценкам, поголовье домашнего северного оленя в крае превышает 130 тысяч. На одно животное оленевод получает 520 рублей государственной поддержки из федерального и регионального бюджетов.

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Любовь в действии. Как в мордовском селе придумали способ передать детям чувство Родины
Бизнесмен Евгений Ледяйкин, уроженец мордовского села Паракино, воплотил в жизнь мечту миллионов россиян — жил в Москве, сделал карьеру, много путешествовал по миру и по России. Тем сильнее удивились паракинцы, когда в 2016 году Ледяйкин вернулся в родное село вместе с семьей, сколотил команду из полусотни односельчан и обрушил народную силу на главных врагов российской деревни — бесхозяйственность и безнадегу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС