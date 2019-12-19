Власти Красноярского края в 2020 году проведут чипирование домашних оленей

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют в 2020 году провести чипирование и учет поголовья домашнего северного оленя на севере региона. С 2021 года поддержку получат только те оленеводы, чьи животные прошли чипирование, сообщил в четверг ТАСС руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края Владислав Королев.

В четверг законодательное собрание региона приняли соответствующие изменения в закон "О государственной поддержке северного оленеводства в Красноярском крае". Учет поголовья оленя проводится для оказания адресной поддержки оленеводам. Сейчас она носит заявительный характер.

"Все олени будут зачипированы и подвергнуты учету в августе - сентябре 2020 года. Это Тухардская (группировка), Носковская тундра и Эвенкия (эти территории - основные пастбища домашнего северного оленя - прим. ТАСС)", - сообщил Королев. В 2019 году в регионе в качестве пилотного проекта проведено чипирование поголовья в районе Хатанги.

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятого законопроекта, в 2020 году расходы на чипирование составят 22,8 млн рублей. По словам Королева, с 1 января 2021 года государственную поддержку смогут получать только те оленеводы, чьи животные прошли процедуру учета. "Сейчас поддержка носит заявительный характер, сколько заявил оленей, столько и получил денег. Здесь нужно наводить порядок. Нельзя прийти в банк без паспорта и получить деньги", - пояснил Королев, добавив, что на чипах будет содержаться вся информация о животном, и будет фактически "паспортом" оленя. Все расходы на учет будут проводится за счет средств агентства.

По экспертным оценкам, поголовье домашнего северного оленя в крае превышает 130 тысяч. На одно животное оленевод получает 520 рублей государственной поддержки из федерального и регионального бюджетов.