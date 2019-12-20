Не просто знание, а образ жизни. Как в Казани изучают священную Тору

Два года назад в Казани открылся первый в России региональный центр по изучению Торы — иешива. Это стало большим подарком для еврейской общины Казани и всего Татарстана. Сегодня в иешиве основы Священного Писания изучают около 70 человек всех возрастов

114-летнее здание в стиле эклектики, расположенное в историческом центре Казани и построенное на деньги казанских евреев. Здесь размещается синагога, а в ноябре 2017-го заработал и центр по изучению Торы — иешива. Возвращение утраченного В синагоге нас встречает главный раввин Татарстана Ицхак Горелик. Раввин говорит, что в советское время здание отняли у еврейской общины, в нем разместился Дом учителя, который находился здесь десятки лет. Он показывает фотографии Сталина, Маркса и Энгельса на стенах молитвенного зала, антирелигиозные надписи на идише — это первые снимки собраний Дома учителя после экспроприации. В 1996 году здание вернулось в собственность общины. Открытая два года назад иешива — еще один этап в возрождении еврейской общины Татарстана. Таких центров в России раньше было всего два — в Москве и Санкт-Петербурге. Как правило, их посещают подростки с 13 лет, решившие посвятить свою жизнь религиозному служению. Ученики живут в общежитиях вдали от дома, круглые сутки изучают Тору, Талмуд, получают знания и учатся их трактовать.

Описание Главный раввин России Берл Лазар, президент Татарстана Рустам Минниханов и главный раввин Татарстана Ицхак Горелик на открытии регионального центра по изучению Торы — Иешива © Казанская синагога "Хабад-Любавич"

Однако центр, открытый в столице Татарстана, отличается от других. В казанской иешиве могут учиться люди любого возраста, говорит раввин. Простое изучение теории не самоцель, главное — объяснить людям, как жить по Священному Писанию. "Это не только знание, это образ жизни — ты должен войти в это", — считает Ицхак Горелик. "Есть много людей, которые не готовы полностью переехать в иешиву, они хотят заниматься параллельно с работой, на это есть разные причины. Есть люди, которые не успели по возрасту — просто у них раньше не было здесь возможности изучать Тору, но они тоже хотят получить знания. Поэтому в каждой общине должна быть такая иешива, такое место, куда может прийти и получить знания любой человек любого возраста", — поделился он. Без возрастных ограничений Все ученики поделены на четыре группы — взрослые мужчины, женщины, молодежь и дети. Занятия идут вечерами и длятся два-три часа. По понедельникам с женщинами занимается жена раввина, по вторникам собираются мужчины среднего и старшего возраста, в четверг — дети до 12 лет, в воскресенье — молодежь. Обычно в синагогах проводятся занятия для прихожан в молельном зале в определенные дни, есть воскресные школы. Открытие же специального центра — иешивы дает больше возможностей для обучения и развития еврейской диаспоры, отмечает Горелик. Кроме того, теперь в Казань для обучения и обмена опытом могут приезжать группы учащихся из московской и петербургской иешив.

Описание Главный раввин Татарстана Ицхак Горелик (в центре) © Казанская синагога "Хабад-Любавич"

"Ученики из московской иешивы вместе с руководителем приезжают к нам целыми классами. Для такого обучения нужны условия — кошерное питание, помещения для занятий, у нас все это теперь есть", — говорит он. Каждый приезд представителей других иешив очень важен для общины, заверяет Ицхак Горелик. Приезжают будущие раввины, служители культа, которые общаются с молодежью. Они сидят по двое или трое и обсуждают вопросы религиозного характера. "Кто постарше чуть-чуть, тот помогает младшему", — объясняет раввин. Особый подход к каждому Разница в возрасте и уровне знаний требует специального подхода, поэтому на подготовку к занятиям у раввина уходит много времени. К тому же ученики отличаются не только уровнем образования, но и взглядами на жизнь — чье-то мировоззрение сформировалось еще в Советском Союзе, а кто-то родился уже в новой России. "Приходит человек, ему 50 лет, профессор, который преподает в университете. Талантливый человек, но получается так, что знаний Торы у него ноль — не было возможности учить. Но он хочет учиться, значит, с ним надо начинать сначала, но при этом не как с ребенком, ведь это уже взрослый человек", — рассказывает он. Также невозможно и просто взять книгу, зачитывать фрагменты и разбирать конкретные вопросы, как со знающим учеником. "Я сижу и продумываю каждый урок, я должен готовить, выбирать — какие-то отрывки, что и как преподнести, чтобы было понятно людям. Это очень интересно", — поделился раввин.

Регулярно занятия посещают 60−70 человек — не считая тех, кто приходит в синагогу на молитву. "Есть возможность пройти индивидуальное обучение. Человек говорит, что он вечером не может, но свободен в обед, он хочет прийти и учиться. Пожалуйста, можно договориться — или я могу с ним заниматься, или еще кто-то", — отметил Ицхак Горелик. Занятия в иешиве проходят по-разному. Иногда учитель обсуждает с учениками какой-либо вопрос из жизни — брак, дружбу, взаимоотношения с друзьями. Раввин уверен: в Торе есть ответ на любой вопрос. Учитель лишь объясняет, дает разъяснения. Есть также формат диалога, когда два человека обсуждают тот или иной вопрос. Знать иврит или идиш необязательно, но понимание этих языков, конечно же, ускорит процесс обучения. Мечта, которая сбылась На вопрос, почему такой центр первым после Москвы и Санкт-Петербурга открылся именно в Казани, Ицхак Горелик отвечает, что это была его давняя мечта: "...не знаю, может быть, мои молитвы были услышаны". Это очень важно для общины, для воспитательного процесса, считает раввин. И дело даже не в количестве учеников: если человек хотя бы один день в неделю выделяет время на занятия — это уже говорит о многом. Ведь важно не только соблюдать заповеди, но и понимать их, утверждает раввин. "Да я сам учился в иешиве, и когда я преподаю, хочу или не хочу, я наверняка передаю ту ауру, которая была у меня, когда я учился. Вот так благодаря иешиве у нас по цепочке передаются традиции со времен Моисея — Моше. Я считаю, что это очень важно, я хотел этого. С Божьей помощью так получилось", — поделился он.

К изучению Торы и еврейской культуры проявляют интерес и представители других конфессий. Однако уроки, которые проходят на площадке иешивы, все же рассчитаны на верующих иудеев. Для представителей других религий раввин в будущем также планирует создать образовательную программу. "Я обещал многим людям, что такие занятия будут. Я уверен, что для этого мы выделим специальный день, потому что есть достаточно большой интерес — от десятков людей, которые к нам приходят," — отметил раввин. Вера в Бога и материальный мир На занятии, которое удалось посетить корреспонденту ТАСС, раввина заменил молодой богослов Мордехай Кантор. Тема — вера во Всевышнего и материальный мир. "Какая первая заповедь Торы?" — обращается молодой учитель к аудитории, состоящей из мужчин солидного возраста. Не дождавшись ответа, продолжает: "Плодитесь и размножайтесь".

Описание Мордехай Кантор © Егор Алеев/ТАСС

Этой фразой Всевышний хотел показать людям, "что задача нахождения на земле — обустраивать материальный мир и заниматься им, а не убегать от него", считает Кантор. На примере истории из Талмуда Мордехай рассказывает о том, как важно оставаться в материальном мире, не теряя связь с реальностью. Согласно Вавилонскому Талмуду, четверо человек познали все, они вошли в пардес (четыре уровня понимания и толкования Торы) — это были Рабби Акива, Бен-Аззай, Бен-Зома и Ахер. Рабби Акива остался обычным человеком, основал род, Бен-Аззай умер в ту же секунду, как все понял, Бен-Зома сошел с ума, а Ахер ушел с путей Торы и перепробовал все идолопоклонничества в мире. Почему так произошло?

"Рабби Акива вышел с миром, потому что он и зашел туда, думая о мире. Он понимал, что после того, как он познает всю эту глубину, ему нужно будет вернуться и заниматься, учить людей, помогать им, а не "улетать", — говорит Мордехай, объясняя важность материального в жизни каждого человека: дом, семья, работа. Так, на простых примерах слушатели понимают суть Торы, ее основное предназначение. Сам Мордехай родом из Казани, учился в Москве в раввинской академии, в Израиле, Нью-Йорке — сейчас преподает в Москве. Среди учеников, находящихся в иешиве, его 93-летний дедушка — Ефим Морошек. Разные дороги приводят к Торе Ефим Морошек — педагог с большим стажем, больше полувека преподавал историю, был директором крупнейшего детского учреждения СССР — школы-интерната №3. Отмечает, что в советское время он на общественных началах занимал пост замглавы одного из районов Казани по антирелигиозной пропаганде, но дорога жизни все равно привела его к Торе.

Описание Ефим Морошек © Егор Алеев/ТАСС

"Конечно, все философские системы изучал в свое время, но мудрее того, что есть в Библии, в Торе, в Коране, — нет. Это, конечно, нерукотворно все, это удивительно, и безусловно, что это верно, так что я нашел себя в духовном плане. Где-то в 1992 году мы были с женой в Израиле — мне там подарили Тору и первый раз привели в синагогу, я видел мальчика, который всю службу простоял и наизусть читал все молитвы. Я тогда подумал: Боже мой, чего мы были лишены в свое время?" — рассказывает ученик иешивы. Ефим Моисеевич приходит в синагогу по понедельникам и четвергам — в эти дни в синагоге выносят Тору. Больше пяти лет синагогу посещает 62-летний Илья Портнов, он занимается в иешиве с самого открытия. Отмечает, что с возрастом начал тянуться к истокам, хотя раньше многого не понимал, даже несмотря на то, что его родной брат — раввин. Рассказывает, что во время занятий в иешиве в группах из 15−20 человек ученики сначала слушают тему, заявленную учителем, потом читают сами, после чего задают вопросы, ведут обсуждение.

Описание Ефим Морошек и Илья Портнов © Егор Алеев/ТАСС