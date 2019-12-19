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В Сочи исключили угрозу дефицита воды, запустив новый водозабор

Он будет обслуживать поселок Красная Поляна

СОЧИ, 19 декабря. /ТАСС/. Новый водозабор впервые за шесть лет был запущен в горном кластере Сочи для предотвращения угрозы дефицита воды. Запуск произвел директор МУП города Сочи "Водоканал" Антон Денисов в четверг при участии журналистов.

Число жителей и туристов на одном из самых популярных в России курортов с каждым годом увеличивается, в связи с чем на пике зимнего курортного сезона возникла угроза дефицита воды.

"Водозабор "Бешенка" введен в эксплуатацию", - сказал Денисов.

По его словам, новый водозабор на реке Бешенка будет обслуживать поселок Красная Поляна, обеспечивая 5 тыс. его жителей. А воду с действовавшего ранее водозабора в Эсто-Садке направят на горнолыжные курорты в Эсто-Садке, на Розе Хутор и в ущелье реки Лаура.

Денисов добавил, что новый водозабор мощностью 11 тыс. куб. м воды в сутки обеспечит население водой на долгий промежуток времени. "С этого момента и на долгий промежуток времени, а я думаю, что запасов воды хватит лет на 10-20 точно, мы обеспечили район Красная поляна водой", - сказал он.

Водозабор на реке Бешенка в Красной Поляне был построен во время подготовки Сочи к зимним Олимпийским играм 2014 года, но строительство не было завершено. По поручению мэра города Сочи Алексея Копайгородского за 2,5 месяца новый водозабор подготовили к пуску в эксплуатации. На нем установлены 12 скважин, два резервуара чистой воды объемом 2 тыс. куб. м каждый и станция водоподготовки с системой ультрафиолетового обеззараживания воды. Водозабор на реке Мзымта, мощностью 14 тысяч кубических метров воды в сутки расположен в районе поселка Эсто-Садок.

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