Участники конференции в КЧР предложили создать программу по сохранению родных языков

ЧЕРКЕССК, 19 декабря. /ТАСС/. Участники конференции "Проблемы сохранения языков народов Карачаево-Черкесской Республики (КЧР)", которая прошла в четверг в городе Карачаевске, выступили с инициативой о создании комплексной программы по сохранению родных языков, сообщили ТАСС в пресс-службе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева (КЧГУ).

"Был принят проект резолюции, в котором, в частности, говорится: обратиться к главе КЧР с ходатайством в адрес Министерства образования и науки КЧР, чтобы учредить новую должность заместителя министра образования и науки, который будет заниматься только и исключительно вопросами сохранения и развития национальных языков народов КЧР, создать инспекцию по надзору за состоянием изучения языков народов КЧР в системе образования. Создать межведомственную комиссию по разработке государственной программы развития государственных языков народов КЧР", - говорится в сообщении пресс-службы.

Межрегиональная научно-практическая конференция "Проблемы сохранения языков народов Карачаево-Черкесской Республики" прошла на базе КЧГУ. Участниками конференции стали представители правительства республики, общественных, научных и образовательных организаций. Они выступили с докладами по сохранению и развитию языков народов республики на опыте общественных организаций, функционального статуса, роли и места языка в современном обществе, проектной и исследовательской работы на уроках языка и литературы.

В рамках конференции прошли секционные заседания "Проблемы сохранения и развития языков народов Карачаево-Черкесской Республики", "Литература и фольклор как источники обогащения и сохранения языка", "Традиции и инновации в методике преподавания родного языка и литературы в школе и вузе. Этнопедагогический, этнопсихологический и этнокультурологический аспекты изучения и сохранения языков народов КЧР".

Организаторами конференции выступают Карачаево-Черкесский государственный университет имени У. Д. Алиева, региональное министерство образования и науки, министерство КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, общественные организации республики "Русь", "Къарачай алан халкъ", "Адыгэ хасэ", ассоциация "Апсадгьыл" и "Ногай эль".

КЧР - один из самых многонациональных субъектов РФ, там проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.