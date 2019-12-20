В Забайкалье создали заказник площадью 250 тыс. га

ЧИТА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края создало природный заказник регионального значения "Нергчуганский" площадью свыше 250 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минприроды.

"По инициативе Министерства природных ресурсов Забайкальского края, а также при активной поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) постановлением правительства Забайкальского края создан государственный природный ландшафтный заказник регионального значения "Нерчуганский". Заказник создан на землях лесного фонда Тунгокоченского лесничества общей площадью 252,6 тыс. га", - говорится в сообщении.

Это второй региональный заказник наряду с "Верхнеамурским", который создан для сохранения наиболее северных водотоков в бассейне Амура. Как рассказал ТАСС один из инициаторов проекта, сотрудник лаборатории экологического образования Забайкальского госуниверситета Олег Корсун, речь идет о крупном участке хорошо сохранившейся и мало пострадавшей от лесных пожаров тайги в одном из северных районов края - Тунгокоченском. Площадь заказника практически сопоставима с размерами Люксембурга.

"Эта территория важна для местных жителей, многие из которых занимаются промысловой охотой и рыболовством и заинтересованы в сохранении тайги в ее первозданном виде. На большей части заказника будет разрешена промысловая охота, в частности, на соболя. Однако его создание в том числе направлено на снижение браконьерства. Кроме того, особо охраняемая территория призвана решить проблему эксплуатации, а порой и переэксплуатации рыбных ресурсов в реке Нерче и ее притоке Нерчугане (Нерча впадает в Шилку, которая, сливаясь с Аргунью, образует Амур - прим. ТАСС)", - добавил Корсун.

По данным краевого Минприроды, заказник важен для сохранения редких охраняемых видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу России. Это филин, черный аист, беркут, сапсан и малый лебедь, а также 19 видов занесенных в Красную книгу Забайкальского края. "Большая часть заказника занята старовозрастными хвойными лесами, [которые] выполняют важную водосберегающую функцию, обеспечивая водный режим такого крупного притока реки Шилки как Нерча и ее крупнейшего притока Нерчугана", - отметили в министерстве.

В пресс-службе Минприроды края подчеркнули, что заказник будет способствовать сохранению и популяции таких ценных пород рыб, как таймень, ленок и хариус. "Заказник способен сыграть весомую роль для поддержания благоприятной экологической обстановки и среды обитания для местного населения, в том числе эвенкийского. Создание заказника не нанесет экономического ущерба и не будет препятствовать хозяйственной деятельности в рамках существующего традиционного природопользования", - подчеркнули в министерстве.