На Северном Кавказе задолженность по выплате зарплаты увеличилась за год в два раза

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Задолженность по выплате заработной платы в субъектах Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году составила около 500 млн рублей, что вдвое больше, чем в 2018 году, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Всего, по нашим предварительным оценкам, фактическая задолженность по выплате зарплаты в 2019 году достигает полмиллиарда рублей. По информации Росстата, во всех регионах округа суммарная задолженность по зарплате перед работниками составляет 141 млн рублей. При этом прокурорами выявлено еще 76 работодателей, не являющихся респондентами статучета и имеющих задолженность по зарплате в 315 млн рублей", - сообщили в управлении.

Там добавили, что на предприятия-банкроты приходится половина задолженностей по округу.

По словам представителя пресс-службы, в 2018 году, по данным Росстата, задолженность по зарплате составила 148,8 млн рублей, прокурорами были выявлены случаи скрытой задолженности, всего сумма составила около 250 млн рублей.