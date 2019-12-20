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Госунивервитет Карачаево-Черкесии впервые выпустил журналы на национальных языках региона

Журналы "Абазашта адзыхьква", "Тау аязы", "Саьвле" и "Хэку" объемом более 200 страниц каждый, будут выпускаться дважды в год

ЧЕРКЕССК, 20 декабря. /ТАСС/. Первые литературно-художественные и научно-просветительские журналы на карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском изданы в Карачаево-Черкесии для сохранения языков народов республики. Об этом рассказал в пятницу ТАСС руководитель проекта, ректор Карачаево-Черкесского государственного университета им. Д. У. Алиева Таусолтан Узденов.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.

"Потребность издания литературно-художественных и научно-просветительских журналов на языках народов Карачаево-Черкесии назрела давно. И мы считаем, что наш университет, который является не только кузницей научных и педагогических кадров, а также центром культуры и искусства республики, несет определенную долю ответственности за развитие национальных языков, культур народов республики", - сказал Узденов.

Он отметил, что журналы "Абазашта адзыхьква", "Тау аязы", "Саьвле" и "Хэку" объемом более 200 страниц каждый, будут выпускаться дважды в год. Они содержат научные статьи, связанные с национальными языками, известные литературные произведения, которые являются культурными памятниками, прозу, поэзию, драматические произведения, юмористические рассказы и устное народное творчество карачаево-балкарского, черкесского, абазинского и ногайского народов. Также в них включены произведения современных молодых поэтов и прозаиков региона. По мнению ректора, журналы будут способствовать развитию и сохранению родных языков республики.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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