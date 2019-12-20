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Во Владикавказе начнет курсировать новогодний трамвай, где будут показывать фильмы

Проезд в нем будет бесплатным для всех пассажиров

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 декабря. /ТАСС/. Новогодний трамвай, специально украшенный к празднованию 2020 года, выйдет на рельсы во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"На рельсы столицы республики традиционно выйдет особенный состав - новогодний трамвай, специально стилизованный к празднованию 2020 года. С 21 декабря и до окончания новогодних выходных владикавказцев и гостей города вагон будет настраивать на праздничное настроение", - говорится в сообщении.

Снаружи трамвай будет украшен гирляндами, а в салоне будут показывать новогодние фильмы. Проезд в новогоднем трамвае будет бесплатным для всех пассажиров.

В первый рейс вагон выйдет в день открытия главной елки республики - 21 декабря. Тогда же начнутся и массовые гуляния в центральном парке Владикавказа, где откроется новогодняя ярмарка. Там будут представлены всевозможные праздничные товары и угощения.

Для детей на территории парка будут функционировать различные мастер-классы, где все желающие смогут сделать елочные игрушки своими руками.

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