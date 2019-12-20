В Красноярском крае определен оператор по обращению с ТКО для работы на севере региона

КРАСНОЯРСК, 20 декабря. /ТАСС/. В Красноярском крае определили оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Северной технологической зоне, сообщил в пятницу журналистам министр экологии края Павел Корчашкин. Новая технологическая зона объединяет пять технологических зон, в четырех из них раньше не было оператора.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ в январе 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология". В Красноярском крае были выбраны региональные операторы лишь в 14 из 19 технологических зон. В 2019 году власти региона провели актуализацию технологических зон, их количество сократилось до 14.

"Четыре из 19 технологических зон на севере края не были заняты. Мы просто не смогли найти там операторов именно из-за отсутствия инфраструктуры. В новой схеме [по обращении с отходами], разработанной с учетом рекомендаций Российского экологического оператора, количество зон сокращено до 14. Одна из них называется Северная и объединяет Туруханскую, Богучанскую, Мотыгинскую, Эвенкийскую и Кодинскую технологические зоны. Оператор выбран - это краевое государственное учреждение "Автоспецбаза", - сказал Корчашкин.

Как уточнили ТАСС в министерстве экологии региона, в четырех из пяти зон, вошедших в Северную технологическую зону, не были выбраны операторы. Также были объедены в одну Канская и Абанская технологические зоны на востоке региона. "Там были операторы, но в связи с объединением был выбран новый оператор - "Рециклинговая компания", сейчас с ним идет заключение договора", - сказал представитель министерства.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).