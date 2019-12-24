Рукопашный бизнес. Как чемпион мира по боевым искусствам начал делать мебель в Ульяновске

Александр Синеркин — чемпион Кубка мира по К-1 в Италии 2011 года, призер Кубка мира Японии по шотокан-каратэ, был чемпионом России по ориенталу (смешанный стиль боевых искусств). За свою жизнь он провел на разных уровнях около 200 боев. Несколько лет назад он создал в Ульяновске свою мебельную фабрику. Сейчас его предприятие ставит цель по выручке — полмиллиарда рублей в год

К работе с мебелью Синеркин пришел стихийным путем. Отучившись в колледже и еще не успев поступить в институт, он пробовал применять себя в разных сферах. "Я продавал рыбу, кондиционеры, водонагреватели, строил в Москве как гастарбайтер здания. Денег на институт еще не было, в итоге я случайным образом оказался в селе Чердаклы Ульяновской области на большой мебельной фабрике", — рассказывает Александр. Спортивные принципы в офисе Зарплата в компании была не очень высокой. "Помню, мне должны были выплатить 3 тысячи рублей, а дали по ошибке 6 тысяч и еще на дорогу дали за первый месяц и за второй. В итоге я, ожидая 3 тысячи рублей, получил 10 тысяч. Я так счастлив тогда был, до сих пор помню", — смеется он. Синеркин стал работать менеджером. "Когда ты общаешься с человеком на другом конце провода, а у него есть какой-то опыт, интересная судьба, интересные советы. И это тебе помогает", — рассказывает предприниматель. В работе он стал применять те принципы, которые помогали одержать победы в спорте. "Я пахал, чтобы стать чемпионом мира, не два часа, а три, работал на износ, а в продажах делал не 100 звонков, а 200. Соответственно, я объединил совершенно разные вещи, но это помогло добиться результата в обоих случаях", — пояснил Александр. "Бабушка считала, что я бандит" Синеркин никогда не считал спорт своей работой, но к тренировкам относился всерьез. Рабочий день по графику, дорога туда и обратно плюс тренировки — все это выматывало, и это была одна из причин, которая подтолкнула Александра открыть свой бизнес после ухода из мебельной компании. "Хронический недосып говорил о том, что лучше быть предпринимателем со свободным графиком", — говорит он. Но что такое бизнес, Синеркин не знал: "Ни одного друга-предпринимателя не было, в итоге я изобретал колесо". Например, в первые годы клиенты, случалось, просто обманывали. "Отгружали каким-то хитрым образом мебель и не отдавали деньги. Надо было расти, заинтересовывать клиента, чтобы он шел к тебе. А он брал в рассрочку мебель и исчезал", — рассказывает бизнесмен.

Родственники не просто не поддержали решение Синеркина стать предпринимателем, а были этим даже возмущены, говорит он. Когда Александр начал свой бизнес, его мама не верила, что это выгорит. Она просила сына устроиться на "нормальную" работу, чтобы была возможность заработать на ипотеку и взять в кредит машину. Через два-три года начинающий предприниматель уже сам купил ей квартиру. "Бабушка считала, что я бандит. Все родственники были уверены, что наворовал, и заработать на квартиру за два-три года нельзя. Когда я уже стал устраивать родственников, они приняли, что я нормальный, законопослушный бизнесмен. Потом я, правда, их всех уволил — это была моя некомпетентность, я не смог с ними ужиться", — говорит Александр. Классическое начало в гараже Синеркин создал свое предприятие и примерно в то же время стал чемпионом Кубка мира по К-1 в Италии. Сначала предприниматель вложил в свой бизнес около 1 млн рублей. Фирма разместилась в гараже. "Гараж я снимал, потом я этот гараж купил. Он мне обошелся в 500 тыс. рублей, потом я его довыкупал потихоньку", — рассказывает Александр.

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В гараже не было дорогого оборудования, площадь была очень маленькой, работали только несколько человек. Начинающий предприниматель брался за любой заказ. "Мы делали все подряд, пытались взять любую работу, но ее было мало. Месяцами сидели без заказов. Деньги приходилось занимать у врагов", — вспоминает он. Предприниматель считает, что разместить производство в гараже было единственным способом начать свой бизнес. Денег не хватало, друзья смеялись, долгов было хоть отбавляй. "В итоге приходилось жить вопреки всему этому и рисковать всем", — говорит Синеркин. Порядка 3,5 млн рублей Александр вложил в первый цех, а потом купил небольшое производство, которое разваливалось, — там работали пять человек. Набрать коллектив оказалось тоже непросто. "Первые лет пять мне не везло с бухгалтерами — воровали, пили, все, что только можно было. Приходилось искать новых специалистов, тщательно отбирать, но снова ошибаться", — рассказал Александр.

Сейчас у компании 500 стабильных клиентов. Недавно фабрика поставила цель производить 10 тыс. столов в месяц. Еще один рубеж — достичь выручки полмиллиарда. "Когда мы переваливали за 100 млн рублей, я помню, мы очень гордились. Мы движемся маленькими шагами и маленькими победами, нет такого дня, когда я проснулся знаменитым и богатым. Есть ежедневный и кропотливый труд", — рассказал Александр. Важность зарядки Предприниматель решил выпускать кухонные столы, потому что отдельно ими, по сути, никто в городе не занимался. В основном это был побочный продукт производства кухонь. "Столы нужны всем, это продукт первой необходимости. На полу мы не едим, соответственно, любой стол в эконом-сегменте мы купим", — говорит Александр.

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Часто он сам выбирает, какую фотопечать разместить на столешницах. На одном из них — надписи: "Читай больше книг", "Начни учиться", "Не пей и не кури", "Не нервничай", "У тебя полно дел". "Чтобы было над чем подумать с утра, когда завтракать садишься", — улыбается он. На другом — режим дня: утренняя зарядка, бег, лыжи, велосипед, йога, контрастный душ. Танцы раз в неделю, баня в раз в неделю, бизнес-тусовки, уединение и доска с гвоздями. "Вот из таких квадратиков выстраивается жизнь", — говорит Синеркин. Он считает большой удачей, что выработал любовь к книгам. По словам бизнесмена, чтение — огромный мир, который раскрывают умнейшие люди: "Можно прочитать за три-четыре дня всю их жизнь и взять самое лучшее. А где ты возьмешь столько умных вещей, как не из книги?" Спортом бизнесменом тоже продолжает заниматься. "Плаваю почти каждый день, хочу совершенствоваться в этом. Потом, скорее всего, вернусь в ММА. Для меня спорт — это отдых, хобби. Я так абстрагируюсь и медитирую", — говорит он. Учиться и гордиться Еще Синеркин уже 15 лет учится — на собственном опыте, на всевозможных курсах, тренингах по России и миру. "Привозишь 20–30 новых "фишек", и пусть приживаются две-три, но они тебе дают какой-то дополнительный скачок, рост в качестве, в обороте, в деньгах, в людях". Другой способ развиваться — встречаться с крупными предпринимателями. "Это моя основная работа сейчас: показывать свою компанию более крупным предпринимателям, которые увидят с высоты своего опыта, что происходит не так стратегически и тактически, и дают мне ценные советы. Иногда такие ценные, что два слова сказали и экономят мне несколько миллионов рублей. Они видят то, чего не вижу я", — говорит бизнесмен. Александр считает свой путь развития классическим: "Я действовал как-то интуитивно, может быть, за счет книг точность действий у меня была. Принципы "делай все лучше", "учись", "становись мастером" работают везде".

Описание Александр Синеркин (справа) © Личный архив Александра Синеркина